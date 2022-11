La patrona de los músicos en la comarca de O Morrazo

Las bandas de música de la comarca preparan la festividad de la patrona Santa Icía con conciertos que, en el caso de Cangas y de Moaña ya se celebran este sábado. En la casa del cangués Xaquín Camaño se oyen saxofones e instrumentos de percusión. Junto a sus dos hijos, integran la familia más numerosa que toca en la Banda Belas Artes. Xaquín volvió a ella por su vocación de padre y músico. En el caso de Tomás Abalde, aficionado a la gaita, quiso aprender flauta travesera una vez jubilado. Hoy forma parte de la Banda Escola. En Moaña, los hermanos Xaquín y Mariña son los más jóvenes de la Banda Airiños do Morrazo

La Banda Belas Artes de Cangas cumple 96 años, pero ya piensa en su centenario. Pocas agrupaciones musicales llegan al siglo de vida y con una cantera que hace pensar que cumplirá muchos más. Laura Fernández Piñeiro es la presidenta de la Asociación que rige los destinos de una agrupación, que va a celebrar Santa Icía mañana sábado con un concierto muy novedoso, en el que demostrará al público que se puede hacer música con utensilios de la vida cotidiana, no solo con instrumentos, como los propios utensilios de la cocina, cucharas o platos. Por esta razón, el concierto de Santa Icía lleva el nombre de “Desconcerto” en el que la música irá acompañada de interpretaciones de clown por parte de los músicos, con el humor y los gestos también protagonistas.

Junto a la Banda Belas Artes, y por segundo año consecutivo, también saldrá al escenario del Auditorio de Cangas, la Banda Escola Belas Artes, la que se encarga de formar a los futuros miembros de la Banda, y que está integrada por personas que están en la fase de coger ritmo, de aprendizaje. Con 15 músicos, la Banda Escola la forman tanto personas adultas como niños desde los 8 años. Entre ellos se encuentra el cangués Tomás Abalde que una vez que se jubiló, después de casi toda una vida como marinero en alta mar, decidió dedicar su tiempo libre a la música, una de sus pasiones.

“Al llegar a la jubilación la música te ayuda a estar muy activo ” Tomás Abalde - Marinero jubilado y flauta travesera en la Banda Escola

Tocaba la gaita en alta mar y siempre se traía algún instrumento de los distintos rincones en los que tocaban tierra. Cuando se jubiló decidió dar un paso más y aprender flauta travesera. Fue en el año de la pandemia y vio en un cartel que se impartían clases en la Banda Escola: “La flauta es más difícil, sobre todo en banda, pero muy satisfactorio cuando vas superándote”. Al poco de empezar las clases, ya le invitaron a formar parte de la Banda Escola y participó en el concierto de Santa Icía del año pasado. Es el veterano de la Banda, rodeado de una quincena de jóvenes músicos de entre 8 y 15 años. Asegura que se siente feliz: “Estar con los jóvenes, ver cómo ellos dominan y van progresando es muy bonito”.

Asegura que es una actividad muy agradecida “que siempre nos está esperando, de las mejores a las que nos podemos dedicar”. La flauta travesera le hace soñar con Jethro Tull, una de sus bandas favoritas, y le permite interpretar aquello que, con la gaita, que siempre tocó y más limitada, no podía. Acude a clase en la Banda Escola una vez por semana -ahora cada 15 días al quedar solo dos alumnos de flauta- y todos los viernes ensaña con la agrupación con la que mañana interpretará el concierto de Santa Icía.

“A banda posibilita que a familia participe na mesma actividade” Xaquín Camaño - Saxofonista en la Banda Belas Artes de Cangas junto a sus dos hijos

Sobre el mismo escenario del Auditorio, pero con la Banda de adultos estarán también Xaquín Camaño, de 58 años, y sus dos hijos, que forman la familia más numerosa de las que están en ella. Xaquín toca el saxofón, junto a su hijo Brais, también saxo; y el pequeño Iago que toca percusión y hace ya sus pinos con el acordeón actuando con grupos como semirpofesional. El primero acabó Ingeniería Aeroespacial y el segundo estudia Ingeniería Electrónica. Hace seis años, el patriarca volvió a la banda por la vinculación con sus hijos, de 24 y 22 años, con los que ya puede compartir esta pasión por la música como personas adultas. Xaquín Camaño formó parte de la Banda en el año 83, siempre como saxofonista, en la época del director Inocentes Camaño aunque, por motivos laborales tuvo que dejarla en los años 90, pero nunca su pasión por la música que siempre inculcó el matrimonio a sus hijos.

En la casa familiar de Darbo ya casi no hay espacio para más instrumentos, con cuatro o cinco saxos, dos acordeones, piano y gaitas. Xaquín, amante también de la música tradicional, fue fundador en los años 90 de la banda Tromentelo.El patriarca destaca la posibilidad que ofrece la banda “de que a familia participe na mesma actividade”. Valora mucho poder tocar con sus hijos, que aprenden música desde los 8 años, y han heredado la misma pasión suya. El sábado se enfrentan a un nuevo reto en el repertorio del concierto de Santa Icía.

Diada a las siete de la mañana y concierto con utensilios cotidianos

El concierto de San Icía de la Banda Belas Artes y de la Banda Escola de Cangas se celebra mañana sábado, en el Auditorio Xosé Manuel Pazos Varela, a las 20:00 horas. Será un concierto original en el que mostrarán que se puede producir música con utensilios de la vida cotidiana, no sólo con instrumentos, y en el que los músicos desempeñarán papeles protagonistas de clown, con mucho sentido del humor.

La casi centenaria banda de Cangas también celebrará la patrona -cuyo día propiamente dicho es el 22- con la diana por las calles de Cangas, entre las 07:00 y las 08:30 de la mañana. Después, como es tradición, se servirá un desayuno en el local de la banda. Para recorrer las calles, en esta diana, los voluntarios de la banda interpretarán una marcha, de transmisión popular desde los años 40, para estos maitines.

En Moaña, con temática del agua y del mar

"Elegí el trombón porque su movimiento me parecía divertido” Xaquín y Mariña Fernández - Músicos más jóvenes en Aitriños do Morrazo.

La Banda de Música Airiños do Morrazo, de Moaña, es un ejemplo de formación de cantera musical. Cuenta con cerca de 40 integrantes y su director, David Pérez Trigo, explica que buena parte de sus integrantes cuentan con una media de edad de entre 14 y 15 años. Destacan, como los más pequeños, los hermanos Xaquín y Mariña Fernández, vecinos de Bueu y que tienen 10 y 13 años respectivamente. Estudian música en el Conservatorio de Pontevedra y se unieron a la banda moañesa en verano. “Nos decantamos por Airiños do Morrazo porque nos venía mejor por horarios”, explica Mariña.

Xaquín toca el trombón. “Empecé con este instrumento hace ya tres años. Lo elegí al principio porque su movimiento me parecía divertido”. Desvela. Con solo 10 años ya actuó en verano en algunos conciertos de Airiños do Morrazo “en el Palco da Música de Moaña” a prueba. Su debut como integrante oficial de la formación fue en los recientes conciertos en el día grande de San Martiño, que reunió a miles de moañeses el 11 de noviembre en el núcleo histórico de la parroquia.

Mariña Fernández empezó en la banda moañesa a la vez que su hermano menor, pero lleva “desde los 9 años en el Conservatorio, estudiando percusión. La elegí porque me encantaba la batería”, desvela. Ambos hermanos aseguran que en su actuación en San Martiño no sintieron nervios y apuntan a que Moaña tiene garantizado el relevo musical. “Este verano se unieron varios músicos jóvenes además de nosotros”, explican.

Música tras la pandemia

El director de Airiños do Morrazo explicó ayer, ante la inminencia del concierto de Santa Cecilia, que después de la pandemia de COVID-19 a las bandas de música le está pasando como a otras entidades. “Cuesta más que la gente se comprometa y anteponga estas actividades a otros planes de ocio. Sentimos que un 20% de los integrantes son más inestables a la hora de acudir a ensayos y conciertos. Es algo que ocurre en todas las agrupaciones”, desvela.

Concierto del sábado

David Pérez Trigo explica que el concierto del sábado tendrá como temática el ciclo del agua y el mar, una temática muy vinculada a un pueblo marinero como Moaña. Será en el comedor del CEIP Reibón, mañana, a las 20.00 horas.

Comenzarán con la obra “Ponteareas”, de R. Soutullo. Le seguirán: “Fantasía sobre tres temas populares”, de S. Couceiro; “Legend of Maracaibo”, de J. A. Pina; “The Legend of the Queen’s Annie revenge”, de R. W. Smith; y “Las playas de Río”, de K. Vlak. Cerrarán la actuación con “When the rain is comming”, de T. Travis.