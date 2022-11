Regueifas contra a guerra no Auditorio

Versos de temática social e apelando a un mundo mellor foron algúns dos máis chamativos, onte, no V Certame de Poesía Improvisada que citou a 70 representantes dos centros de Secundaria do Morrazo no Auditorio de Cangas. O roscón tradicional recaeu nos institutos As Barxas e María Soliño.

A poesía improvisada voltou a tomar onte o Auditorio de Cangas nun dos maiores eventos de Galicia que, dende vai un lustro, recupera a tradición das regueifas galegas. Todo comezou con obradoiros en sete centros de estudos de Secundaria en todo O Morrazo, nos que participaron 350 rapaces. Ao certame comarcal de onte chegaron 70 representantes de cada centro dos que 14 chegaron á final, con éxito para o María Soliño e As Barxas, que acadaron catro finalistas cada un e polo tanto partiron á metade o roscón tradicional de premio. Eva Paredes, do IES María Soliño; Rubén Gestido das Barxas; Tomás Rodríguez do Illa de Ons; e Carla Reboreda, do instituto Monte Carrasco foron os gañadores individuais. Dirixidos polos recoñecidos regueifeiros Luís “O Caruncho” e Pinto de Herbón, na final escoitáronse versos reivindicativos e de temática social como: “O mundo estáche corrupto/ e iso éche unha verdade/ todo o mundo está berrando por un pouco de liberdade” ou “Vaia guerra en Ucraína/ Todo o mundo preocupado/ Todos queremos moita paz/ Pero todos somos vagos”. Os gañadores foron elexidos por un xurado integrado pola pandereteira de Bueu Nébeda Piñeiro; a integrante da Banda Tromentelo de Cangas, Sara Malvido; e o director das pandereteiras Arco da Vella de Domaio, Rubén Moreira. Todos os representantes dos centros dividíronse en 7 quendas iniciais de 10 persoas cada unha. Nalgunhas das regueifas había que introducir palabras que indicaban os condutores do certame. A rolda final consistiu en dúas quendas máis unha de exhibición, xa fora de concurso, na que participaron os catro rapaces gañadores. outros colexios e institutos Ademais dos institutos con finalistas, tamén participaron estudantes do CPR Sagrada Familia e do CPR Eduardo Pondal de Cangas, así como do IES A Paralaia de Moaña. O obxectivo dun certame que se está a convertir nun clásico do outono morracense é o fomento da creatividade e achegar recursos para a expresión oral en galego.