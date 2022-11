El PP acusa a la secretaria de “colaborar” con el gobierno y de “entorpecer” su labor

El grupo municipal del PP muestra su total indignación con el resultado del informe municipal realizado por la secretaria de la corporación del Concello de Cangas respecto a su petición para que informara respecto a quién tenía las competencias para la aprobación de proyectos, en concreto los del Plan Concellos 2022-2023. El PP acusa a la secretaria de ser “colaboradora del gobierno de Cangas y de entorpecer la labor de fiscalización de la oposición”. En un duro comunicado, el PP manifiesta que “no entendemos que después de que en cuatro ocasiones, en un plazo de seis meses, no exista por parte de la secretaría municipal una respuesta clara a a nuestra pregunta. Nos parece que no se está respetando nuestros derechos como miembros de la corporación y todo nos orienta a penar que se está actuando en connivencia con el gobierno de Cangas, para entorpecer la labor de la oposición”.

Quejas y advertencias

Mantiene el PP que por mucho que se empeñen en ponerles dificultades, su obligación e seguir trabajando para esclarecer y hacer públicas acciones de la alcaldesa y Mariano Abalo, que están provocando “unha desfeita total no pobo de Cangas”. Anuncian los populares que seguirán insistiendo, tanto por la vía administrativa en el Concello de Cangas como en otras instituciones. “Vamos a presentar un requerimiento a la Valedora do Pobo, para que exija que se respeten nuestros derechos y también presentaremos una queja forman frente al Ministerio de Administraciones Públicas para solicitar que la falta de respuesta de la secretaria municipal no nos cause indefensión en nuestra labor como miembros de la corporación. Además de estas medidas, no descartamos que se puedan exigir por otras vías, como la legal o el cumplimiento de nuestros derechos”.

Informe

El informe de la secretaria municipal dice textualmente: “En relación con la adecuación a la misma de la moción del grupo municipal del Partido Popular, presentada con Registro de Entrada 2022-E-RPLN-42, de 20 de septiembre de 2022, procede a indicar que ésta es conforme a derecho, ajustándose su presentación, tramitación y contenido a lo dispuesto en concreto en el ROM del Concello de Cangas, debiéndose tomar en consideración a lo indicado en este informe respecto a la vocación de las mociones. En cuanto a la cuestión solicitada referente a la identificación del órgano competente para aprobación de proyectos del Plan Concellos, se pretende con esta solicitud que esta secretaria informe acerca de la adecuación, la legalidad de otros acuerdos que no son la presente moción, por lo que no procede la emisión del citado informe ya que podría considerarse un exceso por parte de esta secretaría al pronunciarse sobre cuestiones de carácter jurídico que van más allá del contenido que la ley indica que debe tener un informe previo preceptivo de Secretaría, los concejales que no tienen atribuciones ejecutivas no puede pretender, empleando la figura de moción, la emisión de forma preceptiva por parte de la Secretaria Municipal de cualquier cuestión que la popularmente conocida como oposición considere, de producirse lo anterior se estaría incurriendo en un fraude de ley”.

El PP afirma en el comunicado que no va a consentir que un gobierno formado por tres personas intenten silenciar al grupo mayoritario de la corporación, “Estamos hartos de que estén provocando que el pueblo de Cangas se quede totalmente paralizado y abandonado. Lucharemos hasta el ultimo momento por darle un giro a esta situación. Y tenemos claro que tarde o temprano será el PP quien resuelva esta