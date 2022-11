Jordi Ribera en un bloqueo.

El entrenador de la selección española de balonmano no pudo evitar el bloqueo al que fue sometido por el diputado socialisa Gorka Gómez y el concejal socialista Eugenio González. Miren que tiene táticas ensayadas, pero le fue imposible el sábado en O Gatañal.

El PP pudo arreglar lo que denomina "desgobierno"

Vamos a ver, el PP puede arreglar lo que a su entender es un desgobierno en Cangas. Cuando dice que hará todo lo posible para acabar con el “goberniiño” , se olvida que pudo intentarlo con la moción de censura, y no quiso. Hay que poner todas las cartas sobre la mesa. No intentó una moción de censura cuando el PSOE fue arrojado del gobierno a las catacumbas de la oposición. Tal vez no lo intentó porque ni ellos ni el PSOE se quieren ver oficialmente ligados. Pero eso son intereses políticos, en que un pueblo o en una ciudad debería estar por debajo del interés público. Y no lo están.

Abalo lo sabe...

Mariano Abalo debería intentar reconducir la crisis de gobierno en Cangas. Dar un golpe de timón, que es lo que esperan muchos de él. Mantenerse de mensajero no le va a granjear nada más que disgustos. Él lo sabe. Ella también.

Sin noticias del cadidat@ del BNG Cangas

Nada sabemos del BNG en Cangas. La gente se pregunta por quién será su candidata o su candidato. Nosotros, también, pero aún no pudimos contactar.