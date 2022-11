La alcaldesa mantiene silencio en la crisis de gobierno y Prieto espera movimientos

La concejala Aurora Prieto (ACE) continuaba ayer despachando asuntos de sus muchas concejalías en el sótano del Concello de Cangas. Incluso compartió agenda con el primer teniente de alcalde del Concello de Cangas, Mariano Abalo (ACE). Entre ellos no volvió a haber comentarios respecto a lo sucedido el lunes, cuando la edil vilipendiada días antes por la propia alcaldesa de Cangas, Victoria Portas (ACE), decidió no acudir a la junta de gobierno, a la que había sido invitada a asistir por Mariano Abalo para que supliera a su compañero Adrián Pena (ACE) que asuntos laborales le hacía imposible asistir a la mencionada junta. Aurora Prieto trata de llevar sus asuntos al día y mantener distancia respecto a lo sucedido, pero con la firme determinación de no ser más cómplice del gobierno que dirige Victoria Portas.

La alcaldesa no quiere realizar comentarios. Y también ella trata aparentar normalidad en su quehacer diario. Quiere dar la impresión de que no le preocupa la crisis de gobierno. Victoria Portas, como le pasó ya con el PSOE sigue sin entender que la aritmética se antoja imprescindible para gobernar. Es posible que más pronto que tarde se encuentre con la necesidad de contar votos. En el próximo pleno puede ver como la corporación municipal puede acordar su dimisión, a propuesta del Partido Popular, como consecuencia de su gestión para conseguir los terrenos necesarios para construir el Centro Integral de Salud (CIS). Su exigua minoría quedó ya de manifiesto esta semana en la junta de portavoces. Solo acudió una concejala de Avante!, los demás partidos hicieron un boicot. En el PP y en el PSOE hay interés en demostrar a Victoria Portas que está en completa minoría y que si ya lo tiene imposible en el pleno (ACE cuenta con cuatro votos de veintiuno, que podría ser uno menos si Aurora Prieto mantiene su decisión de romper la disciplina de voto cuando lo considere oportuno después del ataque sufrido por parte de la regidora local) lo tendrá también muy complicado en la junta de gobierno, donde se puede volver a repetir más veces lo del lunes, que no haya quórum para celebrar la junta de gobierno, órgano fundamental en un concello. Desde varios puntos de la oposición se echa de menos que la alcaldesa no hubiese actuado con la contundencia que lo hizo en verano de 2021, cuando cesó a dos concejales socialistas y que supuso la dimisión de otros dos. Pero lo cierto es que a Victoria Portas no le importa “gobernar” 6 meses más en minoría, adjudicando las obras del Plan Concellos, de las que piensa sacar rédito político y electoral. A quien le preocupa más toda la situación es a Mariano Abalo. El primer teniente de alcalde, hombre con experiencia política demostrada, sabe que estos exabruptos no son buenos para los comicios. El pleno ordinario se retrasa al lunes 28 y el de diciembre se adelanta al viernes 23 La celebración del Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el próximo viernes 25, ha obligado al Concello de Cangas a cambiar la fecha del pleno ordinario previsto para ese día y no interferir en la programación. La sesión se aplaza al lunes 28, según comunicó ayer la alcaldesa, Victoria Portas, tras escuchar a los grupos políticos. El pleno de diciembre se adelanta al 23 para no interferir con las navidades. En el orden del día se incluyen mociones del PP instando a tomar medidas urgentes para evitar el derrumbe de la nave de Córdoba y reabrir el paseo marítimo, así como a la dimisión de la regidora por su incapacidad para poner a disposición de la Xunta los terrenos para construir el Centro Integral de Saúde (CIS). También una de Avante reclamando propuestas y actividades alternativas al botellón. Además, se somete a aprobación la certificación de los trabajos de renovación del alumbrado público con led, que financia el IDAE.