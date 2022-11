El PP de Bueu denuncia la “falta de limpieza” en varios de los edificios municipales, como el caso de la Casa da Música Manuel Omil. Desde la oposición aseguran que la situación se ha agravado en las últimas semanas y su portavoz, Elena Estévez, reclama refuerzos para las brigadas municipales. La edil vincula el empeoramiento de la situación con un aumento del uso de estos servicios municipales sin que por contra se haya incorporado más personal. “Por un lado, el gobierno predica la defensa del trabajador público y, en una muestra de doble moral, prefiere contratar empresas externas para cualquier servicio dejando las brigadas bajo mínimos”, afirma.

“A pesar del enorme esfuerzo que están realizando las personas que trabajan en el servicio de limpieza los edificios muestran falta de atención debido a la ausencia de personal que pueda limpiar esos espacios”, argumenta la portavoz del PP. Estévez asegura que ha recibido quejas con respecto a la Casa da Música Manuel Omil, que “a pesar de su gran uso no fue limpiada en profundidad desde el mes de septiembre, con tan solo alguna limpieza rápida en los baños”, denuncia.

Al hilo de esta situación, desde el PP critican que la Relación de Postos de Traballo (RPT) aprobada a principios de año no ha mejorado la situación. “”Se pretendió venderla como la madre de las soluciones a los problemas municipales y al final no resolvió nada”, asegura Estévez. La portavoz del PP acusa al gobierno local de no ser capaz de desarrollar de forma correcta la RPT y de provocar nuevos problemas puesto que ya se han presentado recursos en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.