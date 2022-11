El mejillón de Bueu vuelve al mercado tras más de 140 días consecutivos de cierre

Por ahora es solo uno de los tres polígonos y el más pequeño de ellos, pero si todo transcurre con normalidad a lo largo de la próxima semana podrían abrir los otros dos. El sector mejillonero de Bueu ha podido regresar al trabajo después de la apertura de las bateas de la zona de producción Bueu B, que se sitúa frente a la parroquia de Beluso. Los productores acumulaban más de 140 días consecutivos de cierre y esta apertura llega en el momento justo, a las puertas de la campaña de navidad.

El parque bateeiro que se acaba de abrir es el más pequeño de los tres que hay en el litoral de Bueu, con apenas 25 viveros flotantes. Los otros dos suman en conjunto cerca de 120 bateas y se extienden desde Agrelo hasta Lapamán. Estas zonas todavían dan resultado positivo por presencia de toxinas y son las únicas en toda Galicia que permanecen cerradas. La ría de Pontevedra es siempre la más afectada por las biotoxinas y hasta hace unos días tanto los tres polígonos de Bueu como los tres de Combarro estaban cerrados. La evolución de los últimos días permitió al Instituto Tecnolóxico de Control do Medio Mariño (Intecmar) autorizar la apertura de las tres zonas de producción de Poio y de una de las de Bueu. “Esta semana será difícil que abran el Bueu A1 y el Bueu A2, lo normal es que sea para la siguiente”, avanzan desde el sector.

Las perspectivas de la campaña son más que positivas, aunque reconocen que sin llegar a las cifras del ejercicio pasado. Un año, que tal como corroboran los datos oficiales de descargas e ingresos de la Xunta de Galicia, fue el mejor de la historia para el sector bateeiro de O Morrazo. Durante estas semanas buena parte de la producción se dedica para la venta para la industria, que está ofreciendo buenos precios y aprovecha para abastecerse antes del cierre navideño.

La apertura llega después de un prolongado episodio de cierre. El sector en Bueu pudo trabajar hasta el mes de marzo, cuando se registró el habitual afloramiento de primavera. Hubo una breve tregua entre mayo y junio, que no llegó siquiera a un mes y que tampoco sirvió de mucho al sector. Las bateas estaban cerradas desde el 22 de junio y, a diferencia de otros años, no hubo ningún periodo de apertura durante los meses de verano. Así, los bateeiros de Bueu llegan a la campaña navideña con las cuerdas llenas de producto y en disposición de abastecer al mercado durante los próximos meses. De todos modos, ese prolongado cierre y las condiciones del mar durante las últimas semanas también provocaron que parte de la producción se desprendiese de las cuerdas de las bateas.

Preocupación por una nueva campaña de la mejilla

El presente para los mejilloneros no pinta mal. Otra cosa es el futuro, que insisten que pinta tan negro como la concha del mejillón. La razón no es otra que el conflicto abierto con la Consellería do Mar y las cofradías por la recolección de la mejilla o semilla del mejillón.

La situación sigue exactamente igual que hace un año, después de que desde la Xunta de Galicia se aprobasen una serie de zonas de exclusión. Se trata de lugares en los que no se puede extraer mejilla como medida de protección a la cría del percebe. En ese mapa se incluye toda la Costa da Vela, en Cangas, así como zonas de Cabo Udra, Lagos y el archipiélago de Ons, en el término municipal de Bueu.