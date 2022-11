Abalo sugiere que la asamblea de ACE decida si debe seguir Aurora Prieto, que no dejará el acta

“Primero hay que saber qué decide Esquerda Unida (EU-IU) sobre esta cuestión, si tiene decidido abandonar el gobierno o hay dejación de funciones”, sostiene el concejal Mariano Abalo, en quien delega la alcaldesa de Cangas, Victoria Portas, en el conflicto abierto con la edila Aurora Prieto, quien ya escenificó la ruptura del gobierno local y no tiene previsto volver a sentarse a esa mesa. Más allá de lo que decida EU-IU, Abalo cree que debería de posicionarse también la asamblea de ACE (Alternativa Canguesa de Esquerdas), formación con la que todos los miembros del ejecutivo concurrieron a las elecciones municipales, y obrar en consecuencia con un “funcionamiento democrático”. Prieto ya ha respondido que pueden convocar la asamblea, pero no está obligada a acatar lo que esta decida porque “ya hace tiempo que no me siento parte de ACE”, además de considerarla estéril y deslegitimada porque no se reunió en los últimos años y porque su propia decisión de gobernar en coalición con el PSOE se vio incumplida por la alcaldesa al expulsar a dos ediles y agrietar, así, el pacto. Sea como sea, la concejala de Cultura, Turismo, Servizos e Enerxía ya adelanta que Portas podrá echarla del gobierno antes de que ella se vaya por decisión propia, pero en ningún caso entregará el acta que ganó en las urnas y seguirá en la corporación municipal.

Clima de confrontación

En ese clima de confrontación, las partes reconocen que no se han producido acercamientos en las últimas horas y que no hay expectativas de que vaya a haberlos. Ayer, la alcaldesa se limitó a recordar que aún no se ha pronunciado sobre este asunto y que no piensa hacerlo, dejándolo en manos de Mariano Abalo. Aurora Prieto aclara que fue Portas quien abrió esta nueva ronda de desencuentros al enviar un wasap a los miembros de la Mesa de Turismo en el que la tachaba de incompetente para desempeñar su cargo como concejala, y recalca que en ningún momento dejó de atender sus funciones en el Concello. “Esto va cada día a peor; la verdad es que Cangas no se merece este gobierno”, recalca, y no garantiza que vaya a tomar las uvas de Nochevieja como miembro del ejecutivo. “Es como una pareja que lleva mucho tiempo tensa y es practicamente imposible remendarla”, ejemplifica.

Entregar el acta

Aunque no quiere poner fecha a su marcha del gobierno y recalca que ejercerá las funciones como concejala “hasta el último día” y que pretende dejar su trabajo “encauzado”, Prieto reitera que no agotará el mandato porque, además, las desavenencias en el gobierno le afectan también a su vida personal. Y si la alcaldesa opta por cesarla antes de que ella se vaya, “está en su derecho, tiene competencias para ello y quedaré cesada”, reconoce, aunque recuerda que ella no está obligada a entregar el acta de concejala y la conservará hasta el final del mandato, si durante ese tiempo no cambia de opinión.

“¿Habrá dejación de funciones permanente?”

Abalo, que ejerce de facto como portavoz del ejecutivo local en este asunto, sobre el que la alcaldesa no hace declaraciones públicas, afirma que lo que “la pelota está en manos de la concejala”, pero Portas tiene la potestad de cesarla, aunque buscaría el amparo de la asamblea de ACE. Para evaluar una decisión “habrá que saber si hay dejación de funciones definitiva o permanente”, aunque Aurora Prieto repite que no es el caso, porque ella cumple con sus funciones como concejala y, si no acude a las juntas de gobierno, es porque la regidora la excluye en sus decisiones y ni siquiera la convoca formalmente ni le informa de ellas.

“El gobierno tiene tareas y no debe distraerse”

Mariano Abalo asegura que hay “respaldo pleno” a todas las áreas de gobierno, y si no hay más dinero disponible es por el “bloqueo irresponsable” de la oposición en el pleno que debería habilitarlo. En todo caso, sostiene que se está trabajando con los medios disponibles y sin marginar a ninguna concejalía, incluidas las áreas de Aurora Prieto. “Este gobierno tiene tareas prioritarias que atender y no vamos a dejarnos distraer por otras cuestiones”, rubrica el edil de Facenda.