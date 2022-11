¡Habiendo queimada!

Debe ser que con este del cambio climático el ambiente caribeño lo tenemos más cerca. Acuérdense, que alguien nos llamó “Galifornia”. Así que en San Martiño se anunciaba con bandera roja Mojitos de Albariño y se desterraba esa queimada que atrae tantas cosas.

El respeto por las instituciones

Que está bien ejercer de oposición, debatir con el gobierno, no llevarle la razón y todas esas cosas que entran dentro del denominado juego político. Pero no lo está tanto el mantenerse alejado de las instituciones. Los partidos políticos con representación no deben, _como lo hicieron ayer en Cangas_, dejar sin contenido una junta de portavoces, de la que depende la celebración de un pleno. Se debe ir y defender lo que haya que defender, incluso si no se está de acuerdo con la junta de portavoces. Creo que lo saben, pero creo también que ya estamos metidos de lleno en la campaña electoral de las elecciones municipales de mayo de 2023.

En Moaña, a correr por las luces de Navidad

Y mientras, en Moaña se hacen cuentas para que las luces de Navidad lleguen a tiempo. Vigo dio mucho a las empresas del sector de la iluminación festiva de la provincia. Tienen más trabajo que nunca. Cangas, que siempre era la última, ya tiene puestas las luces. ¡Increíble!

Un hombre de naranja cumplió ayer en Vilariño 55 años de edad. Es Cesáreo Coya, preboste de Protección Civil Cangas