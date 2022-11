Cambio climático y cambio social

La sociedad suele estar dispuesta a gastar poco dinero en solucionar un problema que está asociado con una elevada incertidumbre, pero en la actualidad y salvo algunos “negacionistas” –piensen en el omnipresente Trump–, sabemos que el cambio climático es una realidad. En nuestro estado (europeo) de bienestar, la comunidad científica ha demostrado numerosos hechos sobre el cambio climático, normalmente gracias a la ayuda de subvenciones públicas que han permitido desarrollar diversos programas de I+D+i. Numerosas investigaciones constatan que los ciudadanos están dispuestos a pagar más para que se pongan en funcionamiento nuevas políticas ambientales, pues inducen a mejoras en el bienestar social.

No obstante, no se ha producido un cambio de comportamiento de los planificadores sociales en sintonía con la evidencia científica. En los últimos procesos electorales hemos visto ligeras señales que apuntan a que un cambio es posible. Las palabras son importantes y el término “Transición Ecológica” dice mucho, más si cabe cuando se le ha dado un papel vicepresidencial. Pero para que las palabras tengan repercusión y se produzca un verdadero cambio social, deben acompañarse de medidas que no serán populares, pues implican sacrificios y cambios de comportamiento. Pero ahí radica la importancia de nuestro planificador social, que debe actuar ya no solo por maximizar el bienestar de las generaciones actuales, sino también se debe preocupar por garantizar ese bienestar para las generaciones futuras.

A esa labor a veces contribuyen hechos inesperados, como que una joven como Greta Thunberg pusiese una semilla, #FridaysforFuture, que generó una bola de nieve de comportamiento proambiental y de lucha contra el cambio climático. Sin entrar aquí a discutir sobre política de transferencia de I+D, quizás gran parte de lo que a la comunidad científica le cuesta trasladar más allá de sus fronteras, lo pueden conseguir nuestros jóvenes. En este sentido y, en un ejercicio de maximización de votos presentes y futuros, quizás los planificadores sociales lleguen a considerar de forma inequívoca el problema y recojan el guante de lo que, sin lugar a dudas, puede conllevar a un auténtico cambio social. Ese cambio social, lógicamente, dará legitimidad a impulsar esos mecanismos que los científicos ya tienen bien estudiados, guardados en los cajones de sus despachos, publicados en informes internacionales, en artículos de referencia mundial; todo eso que ya hemos pagado entre todos y que hasta ahora no se ha implementado como se debiera. Quizás sea el momento de cumplir aquel objetivo aparentemente utópico del Acuerdo de París por el que el incremento de temperatura global no supere 2 grados centígrados respecto a niveles preindustriales. El cambio climático puede reconvertirse en cambio social.

Pero si el cambio climático es efectivamente un hecho constatado, donde la incertidumbre se centra simplemente en la magnitud del mismo, ¿por qué no se han implementado programas integrales para que esa incertidumbre se sitúe en el rango inferior de las adversas predicciones que arrojan los mejores modelos climáticos? Pues bien, planes sí que existen, y se les puede poner nombre y apellidos. Por ejemplo, el Plan Integrado de Energía y Clima 2021-2030, que ya lleva años en vigor, y en el que se fijaban objetivos como disminuir en un 21% respecto a 1990 las emisiones de gases de efecto invernadero, que las renovables representen el 42% sobre el uso final de energía, o una mejora en la eficiencia energética de cerca del 40%, entre otros. Pero es necesario también una profunda reforma fiscal, de marcado carácter ambiental y a nivel supranacional –por lo menos a nivel europeo–. Pero el tiempo apremia y los diferentes países deben atender sus respectivas demandas sociales. En este sentido y en esta época tan convulsa, España tiene una nueva oportunidad para promover una reforma fiscal verde, que necesariamente debe ir acompañada de un proceso de armonización fiscal en la Unión Europea. Esta reforma tendría varios efectos. El primero, obviamente, es un incremento de fondos públicos que, además, pueden generar dobles dividendos y fortalecer nuestro Estado de Bienestar. Por ejemplo, en un informe publicado hace algunos años por Energy for Economics, entidad liderada por un acreditado economista español, Xavier Labandeira, quien forma parte del Grupo Intergubernamental sobre Cambio Climático de la ONU (IPCC), se arrojaba la nada desdeñable cifra de 5.000 millones de euros de recaudación adicional al establecer impuestos sobre diversas emisiones de gases contaminantes.

En segundo lugar y, no menos importante, los impuestos contribuyen a cambios de comportamiento. Cuando se traslada una señal inequívoca de que quien contamina paga, tanto los consumidores como las empresas tienen incentivos a cambiar su forma de consumir, de producir, o ven oportunidades para diferenciarse en el mercado mediante estrategias que generan imagen de sostenibilidad ambiental. Tal reforma fiscal debería ir acompañada de medidas adicionales que generen incentivos para que los consumidores se comporten de forma diferente o, en caso de querer mantener su status quo, para que paguen más por los daños que generan al resto de la sociedad. El planificador social, en su afán de satisfacer la demanda social por el cambio, establece mecanismos para favorecer la penetración de fuentes de energías renovables, se establecen nuevas restricciones al uso de automóviles alimentados con gasoil y gasolina en las grandes urbes, se diseñan planes de ayudas para la compra de coches (quizás mal) etiquetados como “0 emisiones”, para mejorar la eficiencia energética de los hogares, etc. De tal forma, empezamos a caminar en una nueva época de racionalización de los recursos naturales, de uso sostenible de los mismos –ya hemos entrado en la era de los LEDs, pero también hemos de aprender a hacer un uso adecuado de los mismos– y, en definitiva, de cambios en las costumbres y normas sociales. Y este cambio implica que se deben implementar medidas que muchas veces no serán populares pues nos obligarán a pagar más impuestos, o a cambiar ciertos hábitos muy asentados en nuestra sociedad. A pesar de toda la disponibilidad social existente para combatir un problema tan acuciante como el cambio climático, seguramente en el corto plazo implicará no pocas críticas. Pero el corto plazo pasa rápido…

(*) Economista ambiental, natural de Cangas, y científico titular en el Instituto de Investigaciones Marinas del CSIC