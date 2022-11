Aurora Prieto escenifica su ruptura con el gobierno al negarse a asistir a la junta local

Aurora Prieto (ACE) rechazó estar presente ayer en la junta de gobierno. La edil fue requerida por el primer teniente de alcalde de Cangas, Mariano Abalo (ACE), para participar en esta sesión ante la falta de quórum, debido a que el cuarto concejal del gobierno, Adrián Pena (ACE), no podía asistir debido a motivos laborales. Así que esta vez se quiso echar mano de Aurora Prieto, la misma edil a la que la regidora local Victoria Portas (ACE), días antes, la había llamado incapaz a través de un wasap dirigido a los participantes en una Mesa de Turismo.

Aurora Prieto se negó en rotundo a las peticiones de Mariano Abalo para que participase en la junta de gobierno. Dejó claro que no estaba dispuesta a formar parte de una junta de gobierno que presidía una alcaldesa que la tenía bloqueada en su wasap, que no podía ser que cuando por razones de quórum se quisiese contar con ella y, para todo lo demás, tenerla bloqueada en el wasap del grupo de gobierno. Aurora Prieto expresó a Mariano Abalo su malestar por el citado wasap y le advirtió que no contará nunca más con ella para formar parte de la junta de gobierno. Aurora Prieto era la muletilla de la que se servía el gobierno cuando Adrián Pena no podía asistir a la junta de gobierno y así tener quórum para celebrar la sesión.

El primer teniente de alcalde de Cangas quiso ofrecer una versión menos beligerante de esta crisis de gobierno. Manifestó que la junta de gobierno no había podido celebrarse porque Adrián Pena se encontraba en un curso relacionado con su profesión de bombero y que Aurora Prieto no había podido asistir. Indicó que no su respuesta no fue una negativa, sino que expresó una imposibilidad de acudir debido a otras ocupaciones de sus cargos en las concejalías de su competencia. Preguntado si esta actitud de la concejala tendría alguna consecuencia (Victoria Portas cesó a dos concejales del PSOE en verano de 2021 por unas obras en la playa de Rodeira), Abalo dijo que al tratarse de una imposibilidad no se podía actuar contra ella.

Al confrontar esta versión, la edil de ACE y miembro de Esquerda Unida desmintió a Mariano Abalo. La concejala aseguró que comunicó a su compañero, para que se lo trasladara a la alcaldesa, no que no podía, sino que no quería asistir. Está matización consuma la ruptura absoluta del grupo de gobierno y abunda en la tesis de la dimisión de Aurora Prieto como miembro del ejecutivo local, que haría más difícil, si cabe, el funcionamiento del grupo de gobierno. Hay que recordar que el concejal Adrián Pena no ejerce sus competencias en las concejalías que tiene delegadas y solo asiste a juntas de gobierno y plenos. En el supuesto de que Aurora Prieto se marchara del gobierno, éste quedaría formado de manera efectiva por la alcaldesa Victoria Portas y Mariano Abalo.

Así que no se descarta que, ahora, tras aclarar la propia edil que renunció a estar en la junta de gobierno siendo consciente de lo que esto suponía, la alcaldesa Victoria Portas pueda actuar de otra forma.

Aurora Prieto pasó, a la primera oportunidad, factura a la alcaldesa Victoria Portas. Había sido vilipendiada públicamente sin ninguna necesidad por ella tras una Mesa de Turismo. De nuevo, sin importarle demasiado las consecuencias que podría traer su decisión, que no es otra que afrontar la última recta del mandato sin la posibilidad de celebrar muchas juntas de gobierno, lo que equivale a no poder adjudicar, otorgar licencias de obras o aprobar proyectos, entre otros muchos asuntos.

Mariano Abalo disimulaba ayer la contrariedad de esta situación. De hecho, al principió se limitó a manifestar que no se había podido celebrar la junta de gobierno por falta de quórum y que en el orden del día no había ningún asunto que requiriese urgencia, por lo que se convocaría próximamente una extraordinaria. También mencionó que, si al final, después de examinar la documentación del orden del día de la junta de gobierno de ayer, aparecía algo urgente, sería solventado mediante resolución de la Alcaldía.

Aurora Prieto comenzó a tener problemas con sus compañeros de gobierno cuando fue la sucesión del fallecido alcalde Xosé Manuel Pazos. La edil defendía que no podía entrar como concejal en siguiente de la lista de ACE, Adrián Pena, sino que tendría que saltar un puesto para que entrara Lucía Carballo. Consideraba que para mantener el equilibrio de fuerzas en la coalición electoral la persona que debía de ocupar el puesto que quedaba vacante por la muerte de Xosé Manuel Pazos era Lucía Carballo, porque era, como él, miembro de Esquerda Unida (EU). ACE se formó con Anova, EU y Podemos. Adrián Pena formaba parte del grupo de Anova, si bien figuraba como independiente, como también lo hacía Mariano Abalo. Aurora Prieto amenazó incluso con no apoyar a Victoria Portas como candidata a alcaldesa e incluso hubo un momento en el que el PSOE estuvo a punto de obtener la alcaldía de Cangas. . Después de numerosas reuniones, EU cedió. Entró Adrián Pena en el gobierno local con mucho ímpetu, pero su fuerza apenas duró un mes. Dejó de acudir al Concello de Cangas y se dio a conocer que estaba de baja médica.

Solo Avante! acudió a la junta de portavoces

La jornada de ayer no pudo ser peor para el gobierno. Solo una representante de Avante!, Ánxela Vizoso, acudió a la reunión de la junta de portavoces convocada por el gobierno. El PP avisó con antelación de que su portavoz no podía acudir y el PSE se excusó mediante correo electrónico. Del BNG no se presentó nadie y punto. Todo este desastre hizo imposible que se fijara ni el orden del día del pleno ni tampoco su fecha. Hay acuerdo para que no coincida con el 25 de noviembre, Día contra la Violencia de Género, pero el PP considera que debe ser el lunes siguiente y Avante entendía que ya había quedado claro que sería el día 24. No se habló de nada más. Todo quedó para mejor ocasión.