El gobierno apuesta por que Costas conceda a Cangas una concesión sobre Ojea

El gobierno local de Cangas apuesta fuerte por la posibilidad planteada por Costas para que los terrenos de Ojea formen parte de una concesión administrativa, como fórmula para desbloquear la situación de marasmo que hay en torno a este espacio que pertenece al dominio marítimo terrestre y que el Estado no quiere desafectar, como dejó bien claro el jefe provincial de Costas en la visita que realizó a Cangas. La vía de la concesión vendría sin la obligación del Concello de abonar una cuota, aunque no parece ser que este sea un problema. La concesión abriría la puerta al Concello a realizar proyectos en los terrenos y en recuperar las naves que ahora se caen. Claro que el hecho de que no sea propiedad impide al Concello de Cangas incluir la financiación de cualquier proyecto sobre las naves de Ojea dentro de un Plan Concellos, por lo que habría que acudir a buscar más lejos. El gobierno local plantea un concurso de ideas, de hecho la reunión de la junta de portavoces que tendrá lugar hoy, se abordará esta cuestión. El primer teniente de alcalde de Cangas, Mariano Abalo, pretende lograr un amplio consenso. No hay que olvidar que el PP ya aceptó en su momento una especie de concesión que permitía utilizar las naves y recuperarlas para determinados usos. El gobierno local, para obtener una concesión, debe plantear un proyecto a Costas que esté ligado a los usos que plantea el Reglamento de la Ley de Costas. También es verdad, según pudo saber el propio primer teniente Mariano Abalo, que Costas tiene un proyecto para la zona.

Moción del PP Por su parte, el PP presenta una moción para que el Concello de Cangas adopte medidas urgentes para restaurar el tejado de la nave de Córdoba y que se pueda abrir de nuevo el paseo de Rodeira, cerrado en este tramo. En su propuesta se recuerda que el pleno de 28 de mayo de 2021, en su punto 3º aprobó la ejecución inmediata de las obras necesarias para evitar el deterioro y posible derrumbe con el riesgo que supone la actual nave de Córdoba. Apunta el PP que desde el gobierno local no se hizo nada. “Como modus operandi de este gobierno, todo lo soluciona y arregla con unas vallas y un poco de cinta para cortar el paseo costero sin más gestión para la vuelta ala normalidad.