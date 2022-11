“A bordo de un barco es fácil saber si vas al norte o al sur, al este o al oeste. Cuando te suben a un helicóptero no tanto. A mí me llevaron en helicóptero a ver la zona en la que se acababa de hundir el Prestige y es verdad que se veía limpio, sin apenas manchas”. Y así lo trasladó el patrón mayor de Bueu, José Manuel Rosas, que también lo era en 2002, a una reunión del gabinete de crisis que se había creado en O Morrazo y que se reunía en Cangas. “En medio de aquel encuentro recibí una llamada de Juan Reiriz, vigilante del plan del percebe de la cofradía. “José, desde Ons se veía brillar algo sobre el mar en la puesta del sol y fuimos hasta allí”, me dijo. Y lo que se encontraron fue que llegaba una inmensidad de chapapote”, recuerda el patrón

Al día siguiente recorrió todas las ferreterías de Bueu para comprar ropas de aguas, botas y demás material. Lo único que tenían para enfrentarse al chapapote eran cubos, capachos, ganapanes y las propias manos. “Es difícil olvidar aquellos momentos tan duros, en los que los compañeros volvían completamente cubiertos del negro chapapote y totalmente irreconocibles. ¡Cómo olvidar la imagen de auténticos lobos de mar llorando por culpa de la rabia y la impotencia! Era un enemigo cruel porque cada vez que lo sacabas del mar venía más desde el fondo”. Rosas sigue pensando que cuando hay una amenaza de bomba nadie se dedica a pasear de arriba abajo el paquete bomba, sino que se intenta desactivar y minimizar daños.: “Y esto no fue lo que se hizo con el Prestige”. Reconoce que tampoco había un protocolo para este tipo de situaciones,completamente nueva que nos desbordó a todos. Recuerda que con el paso de los días comenzó a llegar material y, sobre todo, los voluntarios: “¡Aunque vivamos varias vidas jamás podremos agradecerle a toda aquella gente que viniesen a limpiar nuestra casa! La inmensa mayoría del sector estuvo a la altura de las circunstancias, pero también hubo quien se quedó en casa viendo como otros limpiaban”. Ahora que pasaron 20 años puede decir que si aquella catástrofe no fue mayor para el sector, fue “por la respuesta económica y movilización de recursos para paliar las consecuencias de aquella marea negra. No puedo decir si hoy en día aún hay repercusiones de aquel vertido porque soy marinero, no científico. Es verdad que pueden quedar restos o vestigios de aquella muralla de chapapote. Pero lo que sí sé es que el mar es muy agradecido, que a poco que lo ayudes devuelve mucho más de lo que hacemos por él. El patrón mayor asegura que se superó aquella amenaza pero hay otras que ponen en peligro el trabajo del sector y sustento de las familias, como determinados criterios medio ambientales que “lo único que hacen es recortar más nuestras posibilidades de pesca” o los proyectos para las energías renovables en el medio marino “cuando tampoco tenemos estudios científicos que nos digan si esos parques eólicos marinos tendrán algún tipo de repercusión sobre los recursos pesqueros”, sin obviar la inflación, que “se ceba en los marineros que no pueden repercutir el aumento de costes en los productos, que se subastan a la baja”. Dice que pasaron 20 años del Prestige, pero ahora hay estas nuevas amenazas “que no sabemos cómo afrontar. Haremos lo de siempre capear el temporal”.”