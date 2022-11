El PP lleva a pleno la dimisión de la alcaldesa por su gestión sobre el CIS sanitario

El grupo municipal del PP de Cangas solicitará el próximo pleno la dimisión de la actúa alcaldesa por falta de gestión y mentir en lo que respecta a lo que rodea la consecución de los terrenos que tiene que poner el Concello a disposición del Sergas para construir el Centro Integral de Saúde (CIS). Considera que después de más de tres años de “enredar” al pueblo de Cangas debe saber que “una vez más nos está engañando”. El plan Especial fracasó en un primer intento de sacarlo a concurso y el gobierno local no volvió a hacerlo. Se mantiene en una rueda burocrática de la que no es capaz de salir, como advierten los populares.

El PP denuncia la actitud pasota y contemplativa de la alcaldesa Victoria Portas. Recuerda que hace años acudió a Cangas el que era alcalde de Lalín, Rafa Cuiña, a reunirse con el regidor cangués, Xosé Manuel Pazos, para hacer un frente común ante la Xunta de Galicia para conseguir mejoras en el CIS. Ambos habían solicitado la dimisión del conselleiro de Sanidade, José Luis Vázquez Almuiña. Ahora, el PP considera que le toca él solicitar la dimisión de la alcaldesa de Cangas, Victoria Portas y demás responsables del gobierno “por su ineptos y mentirosos”.

El líder del PP cangués, José Enrique Sotelo, se pregunta cómo es posible que el borrador del convenio que no sirvió para Cangas sirva para que en Lalín esté en a unto de finalizar un edificio para el CIS y en Moaña un nuevo Centro de Salud. Además, apunta, el ex alcalde, en todo este tiempo Cangas celebró dos plenos extraordinarios donde se aprobó poner a disposición los terrenos necesarios para mencionada infraestructura sanitaria y con una tramitación de una modificación de crédito por un importe de 300.000 euros. “Cuatro años después estamos igual. Las imágenes no mienten (muestra las fotografías del CIS de Lalín, prácticamente concluido, el Centro de Salud de Moaña, en fase de licitación del proyecto y los terrenos de A Rúa donde presuntamente se quiere construir el CIS, llenos de maleza y sin entregar al Sergas).

También hay que recodar que el gobierno apuesta por hacerse con los terrenos a golpe de expropiación forzosa. Tanto PP como gobierno rechazaron una propuesta de Amgecabe en la que se ofrecía al Concello de Cangas terrenos gratis a través de una operación urbanística. El pleno de la corporación municipal rechazó la oferta.

José Enrique Sotelo afirma que desde el PP no estamos dispuestos a que Cangas siga en este estado de abandono. “Cangas no puede quedarse atrás en un tema como el sanitario y, desde luego, el PP de Cangas no lo va permitir. No podemos consentir . No podemos consentir que sigamos bajo un yugo de un gobierno ilegítimo que está destrozando Cangas”.

El Partido Popular irá a por todas en el pleno con su moción. Considera que la alcaldesa y Mariano Abalo tienen que rendir cuentas de su torpeza en la gestión del CIS de Cangas. Tratará de averiguar también el motivo por el que el proceso para sacar a concurso el Plan Especial está ahora mismo parado, después de fracasar el primer intento por reparos que realizó el Colegio de Arquitectos, que entendía que con el presupuesto que se planteaba era imposible sacarlo adelante, menos de 50.000 euros. Teóricamente, volverlo a sacar supondría dotar con más dinero el concurso y no debería haber más inconvenientes, sin embargo no se encuentra la solución y el gobierno local no sabe explicar la verdadera razón de esta situación que retrasa la cesión de los terrenos de A Rúa al Sergas.

El gobierno local confía en conseguir los terrenos mediante la expropiación forzosa, con la esperanza de que este método no suponga un conflicto social, que llegaría a la calle si el PP estuviese gobernando. Así que el pleno puede servir para que se aclaren muchas dudas que hay en torno a esta cuestión.