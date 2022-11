Bueu planteará a Portos la renovación de Montero Ríos, con un coste de 1,7 millones

El Concello de Bueu planteará a Portos de Galicia un proyecto para la renovación de las infraestructuras de saneamiento y abastecimiento de la calle Montero Ríos, a imagen y semejanza del que está previsto para Pazos Fontenla. El gobierno local tiene ya en su poder la memoria valorada que le encargó a la concesionario del servicio, Aqualia, y que fija en 1,7 millones de euros el coste total de la actuación. El documento será remitido en los próximos días a la titular del ente autonómico, Susana Lenguas, con quien se pondrá en contacto el regidor buenense, Félix Juncal para explicarle la propuesta y para solicitar una reunión en la que debatirla y comenzar a fijar puntos de consenso.

El ejecutivo local pretende que la renovación de servicios en Montero Ríos sea el colofón al plan de actuaciones desarrollado en los últimos años para mejorar la infraestructura de saneamiento y abastecimiento en el municipio. Juncal apunta que esta obra y la de Pazos Fontenla “son inaplazables y nos permitirían optimizar aún más el funcionamiento del servicio”.

La reforma prevista se llevaría a cabo en toda la calle Montero Ríos, con una longitud de 1.249 metros, y se estructuraría en tres partes. La primera de ellas contempla la sustitución de las canalizaciones de abastecimiento existentes (de fibrocemento) por otras de fundición con revestimiento interior, completando las actuaciones con la reposición de 109 acometidas. En segundo lugar se renovaría la red de saneamiento –construida en hormigón– con la instalación de un colector general de PVC junto a a colocación de 95 pozos de registro, la reposición de las acometidas y 24 conexiones de los nuevos colectores a los ya existentes.

Por último, se proyecta un colector de pluviales de PVC con 1.225 metros de longitud que iría por el centro del vial y al que se conectarían los sumideros ya existentes y lo que estén previstos. Aquí se realizarán 52 pozos de registro, 99 sumideros y 109 acometidas de pluviales, así como 9 conexiones a la red existente. El plazo estimado de ejecución de las obras es de seis meses.

El proyecto incluye la creación de una canalización separada de pluviales

Juncal justifica la necesidad de las actuaciones en que “se trata de colectores muy antiguos y que son unitarios –no hay separativo de pluviales y fecales–, lo que genera un riesgo de que en época de lluvias pueda haber desbordamientos”, además de que “las fugas y filtraciones que se producen por la antigüedad de las instalaciones”. En el caso del abastecimiento, las razones son similares, “porque en verano tenemos una mayor frecuencia de averías, muchas veces por los cambios de presión”.

El alcalde de Bueu recuerda que la ansiada reforma del frente marítimo se va dilatando en el tiempo, “en un momento en el que el Concello asume un gasto importante en esta zona”. Y lo ejemplifica con el mantenimiento de espacios del ámbito portuario, la iluminación en los viales del paseo marítimo, “cuando no tenemos convenio desde 2006. El Concello está regalando a Portos muchos miles de euros”, añadiendo a la ecuación las tasas por la instalación del mercadillo o la última por el cierre peatonal en Banda do Río. “Viendo lo que aporta el Concello, esta es una demanda justa y razonable para que revierta en nosotros parte de lo que aportamos”, explica. “Merecemos una contrapartida, y si no es así tendremos que estudiar otras vías”, sentencia.