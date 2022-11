La Valedora do Pobo, María Dolores Fernández Galindo, otorga a la alcaldesa de Cangas, Victoria Portas, un plazo de 15 días para que conteste a las preguntas del PSOE relacionadas con las banderas azules y lo socorristas. El grupo municipal socialista liderado por su portavoz, Eugenio González, presentó en el mes de mayo por registro preguntas que hacían referencia a cuántas banderas azules se habían solicitado para Cangas y cuántos socorristas se iban a contratar y a partir de qué fecha. La Valedora do Pobo considera que la queja presentada por el portavoz socialista en la corporación municipal de Cangas reúne todos los requisitos para ser tramitada. Las alcaldesa de Cangas, Victoria Portas, hace tiempo que mantiene la estrategia de no contestar a determinadas preguntas, lo que obliga al POSE a acudir a esta institución para que cumpla con un trámite que es sinónimo de la transparencia que se pide.

El motivo de la pregunta del portavoz socialista Eugenio González tiene su origen al hecho de que la playa de Rodeira hubiese quedado fuera de las banderas azules. Desde el grupo socialista se desconfía de que el gobierno local no hubiese incluido a Rodeira en la relación de peticiones, con el fin de hurgar en la herida del PSOE, que fue arrojado del gobierno por la alcaldesa precisamente por unos trabajos en la mencionada playa. La alcaldesa ofreció la versión de que la playa de Rodeira no fue admitida como bandera azul debido a los daños que se produjeron en su arenal con motivo de las citadas obras de explanación para un torneo de balonmano playa. El PSOE nunca se creyó esa versión, de ahi que interpelara a la alcaldesa. Con respecto a la contratación de socorristas, hay que recordar que fue cuando la empresa que tenia adjudicado el servicio decidió abandonarlo. El proceso de selección se vio envuelto después en convocatorias de asambleas de socorristas y en en números de efectivos y playas que eran difíciles de cuadrar.