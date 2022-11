La locuacidad de la izquierda

Personas que estuvieron relacionadas con la candidatura que, al final, encabezó Xosé Manuel Pazos, quieren recordarle a Mariano Abalo que ACE no se presentó a las ultimas elecciones municipales como partido político, sino que se presentó una coalición electoral, en la que tanto Mariano Abalo como Victoria Portas eran independientes, ya que no eran militantes en ninguno de lo tres partidos que formaba la coalición. Aseguran que si no hubo ningún representante de Podemos en dicha lista fue porque durante el proceso de realización de la lista el sector de Mariano Abalo, es decir, los independientes, amenazaron con dimitir en bloque de la lista, que ésta cayese si se imponía algún representante electo de la asamblea de Podemos en puestos de salida. Aseguran que ante esta situación y el riesgo de que la lista decayese como Mariano Abalo debería recordar se decidió seguir adelante, aún a riesgo de que Podemos a nivel autonómico diese de baja esa candidatura en el registro electoral. Manifestan estas fuentes que lo que habría que plantear es que la unidad de la izquierda no es la de una persona, sino que ya se intentó en Cangas con esa candidatura y lamentablemente por los deseos de Mariano Abalo no salió adelante. También se recuerda que si no hubo un gobierno cuatripartito fue porque el sector de Mariano Abalo quiso llegar a un acuerdo con el BNG, con el que hasta el último momento hubo la posibilidad de llegar a acuerdos pero que fue imposible ante las pretensiones Mariano Abalo. Aseguran que el sector de Mariano Abalo prefirió llegar a acuerdos solo con el PSOE para después echarlo del gobierno.

Comentan también que Xosé Manuel Pazos, para ser alcalde por primera vez, consiguió la unidad de la izquierda, que, por otra parte, siempre estaba entre sus objetivos y lo reflejaba públicamente en su alusiones al cuatripartito que gobernó Cangas. Mariano Abalo aseguraba ayer i que era muy difícil la unidad de la izquierda en las próximas elecciones municipales. Por lo revelado hoy, parece que la cosa está imposible. “No es una cuestión de posiciones políticas” Mariano Abalo es de los que piensa que la izquierda se debe unir solo por miedo a la derecha, que esa debe ser la guía. Y en este afán no duda en acorrararla. Pero el líder del PP de Cangas,José Enrique Sotelo, contesta que no se trata de una cuestión de izquierdas ni de derechas, sino de rescatar a Cangas de la gestión del actual gobierno, que es algo que se puede comprobar en la calle. “Se trata de una cuestión de superviviencia. No hace falta nada más que ver los pueblos que hay alrededor, que crecen más que nosotros sin tener nuestro potencial”. Asegura Sotelo que ahora más que nunca, el gobierno de Cangas es un gobierno ilegítimo, con tan solo tres personas en el mismo.” Los ciudadanos quieren que se les resuelvan los problemas, no que cuando se vaya a resolver uno aparezcan cuatro. Son un gobierno que no tienen votos suficientes y, por lo tanto, debería marcharse a su casa. Y no lo hacen porque pretenden en culpar de todo a la oposición”.