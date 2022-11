Bueu testa el sistema ultravioleta en la EDAR e insta a la Xunta a financiar la obra de Pazos Fontenla

La entrada en funcionamiento del sistema ultravioleta de la depuradora de Bueu podría estar un poco más cerca prácticamente 15 años después de su instalación. El Concello inició esta semana pasada las pruebas para la activación del denominado sistema terciario, unos tests que continuarán a lo largo de los próximos días hasta que la empresa concesionaria, Aqualia, disponga de los datos suficientes para elaborar un informe en el que se analizaría no solo el estado de las instalaciones y la necesidad o no de acometer alguna reforma, sino en el que también se podría tener una estimación del coste de este tratamiento.

“Nosotros estamos cumpliendo con nuestra parte y ahora la Xunta debe hacerlo con la suya”, señala el alcalde buenense, Félix Juncal, en referencia al acuerdo alcanzado el año pasado con la Consellería de Infraestruturas para financiar la renovación de la calle Pazos Fontenla, una obra presupuestada entonces en 1,2 millones de euros. El departamento dirigido por Ethel Vázquez confirmó la inclusión de este proyecto dentro de los fondos FEDER de la Unión Europea, pero a cambio pidió la activación del sistema ultravioleta. Y es que la iniciativa continúa quemando etapas en su tramitación. La última de ellas ha sido la autorización de la Axencia Galega de Infraestruturas, recibida esta misma semana. “El documento está prácticamente cerrado. Solo nos falta el informe de Sanidade”, relata el regidor, antes de añadir que “estamos casi en disposición de entregar el proyecto completamente revisado por los técnicos de Augas, con todas las autorizaciones sectoriales, y únicamente quedaría el acuerdo para la financiación”.

En cuanto a las pruebas que está realizando Aqualia Juncal apunta que se ha hecho alguna corrección en el mecanismo pero que no será hasta el final de estos tests cuando se disponga de la información suficiente para tomar las decisiones pertinentes. “Hay que recordar que no es un sistema que sea, por el momento, obligatorio. Otra cosa es que nosotros como Concello estamos interesados en él”, manifiesta. Eso sí, Juncal enmarca la implantación del tratamiento ultravioleta dentro del pacto con la Consellería. “Si el Concello asume este tratamiento de gestión avanzada, con un encarecimiento de costes que se suman a los que ya soportamos, debe haber una contraprestación”, señala. Y esa no es otra que la renovación de Pazos Fontenla.

El proyecto cuenta ya con todos los informes favorables a la espera de un último de Sanidade

No es el único argumento que esgrime el alcalde de Bueu para defender la financiación autonómica de esa obra, ya que lo justifica también en lo que podría considerarse una deuda histórica con el municipio. “El Concello aporta entre 150.000 y 200.000 euros anuales a través del canon del agua y ya que, salvo algún pequeño proyecto, no ha habido ninguna inversión grande...”, apunta. En total habla de una cantidad en torno a los 2 millones de euros entre los años 2007 y 2022. “No es mucho pedir que parte de este dinero revierta en mejoras en el municipio”, insiste.

Desde el Concello quieren apremiar a Infraestruturas por una actuación que se considera fundamental. “Es una calle muy sensible en la que confluyen las redes de saneamiento de diversos puntos de la trama urbana “, señalan. Pero también se apunta al abastecimiento y al ahorro de agua. “Este verano se ha demostrado que hay que adoptar decisiones por la sequía, porque es una situación que no es coyuntural, sino que viene para quedarse”, dice Juncal. En este sentido recuerda que para cumplir con el objetivo de aprovechar un 80 por ciento del agua “es necesaria la renovación de las redes antiguas, y llevamos más de dos años trabajando en este proyecto”.