Cangas exige al Sergas vigilante en el centro de salud y refuerza la presencia policial para evitar agresiones

Las agresiones a un técnico de ambulancias y a un celador, así como varias peleas, los dos últimos fines de semana, son solo los ejemplos más recientes de los problemas de seguridad que afronta el personal sanitario de Cangas y que en ocasiones ni siquiera se denuncian porque se asumen como práctica habitual. Los colectivos afectados exigen cambiar esa dinámica, la implicación de las administraciones con apoyo institucional y medidas como dotar de vigilantes de seguridad al centro de salud, erradicar el botellón en el entorno y reforzar la vigilancia policial y la investigación del suministro de alcohol y otras drogas a menores que acaban la noche en los servicios de urgencias, así como la responsabilidad en este tipo de conductas.

“Estamos casi acostumbrados a ver situaciones de menores intoxicados, incluso en los servicios de pediatría, sin que tengamos constancia de que se investigue su procedencia”, señalan trabajadores de este sector –entre ellos el responsable de salud de CIG O Morrazo, Óscar Graña– que ayer se reunieron con la alcaldesa, Victoria Portas, para explicarle la situación y trasladarle sus demandas. La regidora se compromete a atenderlas de acuerdo a las competencias del Concello, como es el refuerzo de Policía Local a primeras horas de la noche y primeras de la mañana los fines de semana, al ser los períodos más conflictivos, y a gestionar ante la Xunta y la Subdelegación del Gobierno aquellas que son de su responsabilidad, como la implantación de vigilancia privada en el centro de salud o un mayor despliegue de Guardia Civil, en coordinación con efectivos municipales. Para ello podría convocarse una Xunta Local de Seguridade extraordinaria, apunta Portas.

Los afectados demandan a las instituciones que cualquier agresión que se produzca al personal de este sector, sea sanitario o no, sea considerado un atentado y castigado como tal, y aluden a sentencias en este sentido, con la imposición de multas y penas de privación de libertad por conducta delictiva. También lamentan que los responsables del servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 “no se pusieran en contacto con el personal agredido en Cangas ni lo denunciaran publicamente”. Aseguran que las agresiones verbales y físicas están a la orden del día, en parte por la percepción social de normalidad, y que las agresiones físicas son también habituales, particularmente en fines de semana, en horario nocturno y generalmente por varones, no siempre jóvenes. El refuerzo de la seguridad en torno al centro de salud, donde se concentran pandillas juveniles, mejoraría la situación porque “ejercería una función disuasoria”, aunque los afectados creen que no solucionará por sí sola la violencia.

La coordinación de medios policiales es otra de las propuestas para mejorar la situación, y el asunto podría tratarse en una próxima Xunta Local de Seguridade. Óscar Graña pidió a la alcaldesa que el personal del 061 “esté representado en ella, por primera vez, porque somos parte implicada”. El control del botellón a las puertas del centro de salud y del servicio de urgencias del PAC también preocupan, porque las pandillas se vuelven más agresivas con el consumo de alcohol. Asimismo, llaman la atención sobre el hecho de que Cangas se está convirtiendo en foco de atracción del ocio nocturno de ese tipo, con personas que ya no solo llegan desde Bueu o Moaña, sino cada vez más desde Vigo. Esa realidad es la que obliga a reforzar la vigilancia y los efectivos de seguridad entre las cinco y las ocho de la mañana, cuando arranca el servicio de transporte de ría.

“Identificamos ese problema a primeras horas de la mañana y trabajaremos para solucionarlo”, asegura la alcaldesa de Cangas, y anuncia que pedirá reunirse con la subdelegada del Gobierno y el nuevo responsable del cuartel de la Guardia Civil para adoptar medidas. También que se dirigirá al Sergas (Servizo Galego de Saúde) para que doten de vigilancia privada al centro de salud “sí o sí, pues se trata de un punto muy vulnerable y foco de conflicto”, y es preciso responder a los riesgos con medidas disuasorias, de acuerdo con las demandas del personal afectado.

Respaldo de Portas y actividades para mejorar la seguridad

La alcaldesa reconoce que es “muy problemático” el trabajo de los técnicos de ambulancias y de todo el personal vinculado a los servicios sanitarios, sobre todo las noches de los fines de semana, cuando se producen más altercados y agresiones. Victoria Portas le ha trasladado su agradecimiento por “prestar un servicio esencial para toda la ciudadanía de Cangas en condiciones tremendamente complicadas y anteponiendo siempre los intereses de los demás y llegando a realizar funciones muy por encima de lo exigido como profesionales sanitarios que sois”. Cree que su labor “no está siendo suficientemente valorada por las instituciones” pese a su labor en la lucha contra la pandemia de COVID. Portas también anunció ayer que está practicamente ultimado un acuerdo de colaboración entre el personal del 061 y la Policía Local para intercambiar conocimiento y formación en sus áreas de trabajo. También podría implicarse Emerxencias-Protección Civil. Agentes policiales cualificados impartirán clases de defensa personal los sanitarios, y a cambio recibirán instrucción en primeros auxilios y reanimación cardiorrespiratoria y uso de desfibriladores, con los que cuenta la Policía. Las actividades aún no tienen fecha de inicio, pero serán “a corto plazo, probablemente antes de navidades”, estima la regidora. Los implicados aseguran que ese intercambio de formación ya estaba previsto, antes de las últimas agresiones al personal de ambulancias y centro de salud.