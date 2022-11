Abalo: “La división de la izquierda en Cangas abre la puerta a una derecha no civilizada”

Podemos y Esquerda Unida ya presentaron en Cangas sus credenciales de cara a las próximas elecciones municipales. Su anuncio de concurrir a los comicios locales pone en alerta a ACEs, que esperaba menos alegrías en la izquierda para frenar la entrada del PP en el gobierno que salga de las urnas el próximo mes de mayo, El líder de ACEs Mariano Abalo lamenta esta división de la izquierda. Asegura que hay partidos que no tienen implantación en Cangas y que lo único que van a hacer es favorecer la entrada de la derecha, “una derecha que no es civilizada. No creo que se favorable, no”. Respecto a la posibilidad de llegar a pactos para concurrir juntos a las elecciones, Abalo es bastante pesimista al respecto. Recuerda que algunas fuerzas ya declararon que con él no irían a ninguna parte. “Claro que es un escenario imposible si no se intenta. Con las personas idóneas y coherentes debería ser algo irrenunciable, pero exige un nivel de maduración grande y dejar aparcados los egos”. Mariano Abalo manifiesta que el hecho de que EUA y Podemos hubieran manifestado su intención de concurrir a las elecciones municipales sin antes hablar con las demás fuerzas de izquierda dice muchos de sus intenciones. Considera que para la unificación de la izquierda en Cangas primero hay que saber quienes están en ese proceso.

Es irónico cuando se le pregunta por el o la cabeza de lista de ACEs. Responde que, de momento, tienen alcaldesa, Pero de inmediato añade que es una decisión que Victoria Portas no tiene tomada todavía. “No es nuestra prioridad”. Se le comenta que a muchos Cangueses se les hace raro no verlo competir por encabezar la lista de ACEs .cuando parece la persona indicada para hacerlo. Afirma que no es algo que le preocupe, que prefiere una izquierda que transmita mejor gestión y unidad de criterios, que es en lo que hay que mejorar. La carrera del PSOE arranca el día 22 Y el PSOE cangués está a punto de comenzar la carrera electoral. La presentación de precandidaturas será el 22 de noviembre,, larecogida la recogida de avales entre el 23 y el 29 de noviembre, la proclamación de candidaturas el 30 de noviembre, la campaña informativa del 1 al 10 de diciembre y la joranda de votación el 11 de diciembre; la proclamación provisional de candidatos ese mismo día y la proclamación definitiva el día 15 de diciembre. Hay posibilidad de una segunda vuelta, cuya votación tendria lugar el 18 de diciembre. Ahora mismo parece que hay dos opciones en la familia socialista de Cangas, pero no se quieren hacer publicas de momento. Hay una que ya manifestó abiertamente su deseo de ser cabeza de lista. La otra lo habría hecho cuando tuvo lugar el conflicto por la sucesión del fallecido Xosé Manuel Pazos, periodo en el que hubo un momento que se pensó que el PSOE podía obtener la alcaldía de Cangas. No son partes enfrentadas, que se sepa. Al menos, de momento. Lo del PP no es oficial, pero como si lo fuera. José Enrique Sotelo es quien recibe en Cangas a los líderes de su partido. No parece que ni vaya a producirse un intento de primarias para elegir candidato. No se quiere salir divididos de esta confrontación, como sucedió aquella vez en la que de la disputa salió la excisión que provocó José Luis Gestido.