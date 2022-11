La memoria de Bueu que emerge con San Martiño

La Asociación Cultural Santos Reis inaugura mañana su XXIII Mostra de Fotos Antigas de Bueu, que se celebra cada año con motivo de las fiestas patronales de San Martiño. Serñan 30 imágenes, la gran mayoría en balnco y negro, que se podrán visitar hasta el domingo. Como es habitual, la asociación también tendrá carpetas en las que los vecinos podrán ver las fotografías de las exposiciones de los años previos. A estas alturas ya van casi 700 imágenes expuestas. Las fiestas de San Martiño comenzarán hoy oficialmente con la obra de teatro “Un home con lentes de pasta”, a las 21.30 horas en el Centro Social do Mar.

Es una de las tradiciones sin las que las fiestas de San Martiño en Bueu no serían las mismas: la exposición de fotografías antiguas que organiza la Asociación Cultural Santos Reis en el atrio pequeño de la parroquia. Una muestra fotográfica que cumple 23 años y que en cada edición muestra 30 imágenes que son un recorrido por la historia de Bueu a través de sus vecinos, sus oficios y el paisaje. Un testimonio imprescindible para comprender cómo y cuánto ha cambiado Bueu a lo largo del último siglo. Un cambio que no siempre ha sido para bien.

La exposición se inaugurará mañana y se podrá visitar hasta el domingo, en horario de mañana y tarde si la meteorología lo permite. Esas imágenes dan fe en muchos casos de la relación de Bueu con el mar, comenzando por la que la asociación eligió para el cartel, en la que se pueden ver dos dornas a vela en la década de 1930 delante de la playa. Tampoco faltan los aparejos de pesca tendidos en la playa de Banda do Río, cuando aún no existían las banderas azules de la actualidad; el trabajo en el interior de la carpintería de ribera de Banda do Río; la llegada de barcos para descargar pescado; o un retrato de un marinero de Bueu conocido como “O Habanero”, que posa en el muelle con una patela de vieiras en la década de 1960.

Las gentes de Bueu también tienen un protagonismo especial en la exposición. Ya sea a través de fotos de grupo, tomadas en fiestas o celebraciones especiales, o bien a través de agrupaciones culturales o deportivas. Así, habrá imágenes de las bandas de gaitas Liboreiro con el imprescindible Silvino o de Novos Ventos en Beluso, dirigida por el señor Barros. No faltarán las alineaciones de equipos de fútbol de Beluso e incluso de Loureiro o de las antiguas escuelas, como la de niñas que había en Banda do Río en la década de 1940, la náutica de Manuel Aboy Gándara en el curso 1959/60 o un grupo de escolares de Bueu en Pontevedra para examinarse.

Hay fotos que llaman la atención por su marcado carácter nostálgico, por la belleza del momento captado o porque muestran una parte de la historia de Bueu que ya no volverá. Es, por ejemplo, el caso de los dos viejos marineros conversando en el relleno del actual Centro Social do Mar, el hombre que posa con una niña delante del antiguo muelle de Massó o una fotografía tomada en el interior de la taberna de A Mariana, en la que aparecen la propia Mariana y su marido, el señor Alfaya. Este negocio estaba en la carretera entre Bueu y Cangas, en las inmediaciones de la bajada de Ramal dos Galos y el lugar de Soutelo y funcionaba también como hospedaje. Era habitual que los vecinos de Ons que acudían a realizar trámites a Bueu y que luego no podía regresar a la isla por culpa del mal tiempo se alojasen allí hasta poder regresar.