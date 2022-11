Así están las cosas de mal en el Concello de Cangas en donde la alcaldesa ha bloqueado en su wasap, en un arrebato de enfado, a la edil Aurora Prieto, se supone que compañera de gobierno. En el medio de una y otra, siguiéndolas de forma sigilosa, está Mariano Abalo que nadie acierta a saber de qué lado está. Unos dicen que ha dicho basta ya, otros que no puede con ella (no decimos quién) y los que más aciertan con él son los que dicen que la regidora no se atreve a bloquearle en su wasap. Y es que Abalo debe de ser de los pocos en el país que no quiere wasaps. En vista de lo visto, es lo mejor que puede hacer para seguir sosegado en este gobierno local.

Habrá que esperar a ver qué hace Podemos en Cangas En ese paso adelante que ha acordado Podemos en España para no seguir bajo la sombra de Yolanda Díaz y su proyecto de Sumar, por el momento plataforma, el círculo de Cangas presenta a su candidata. Muchos pasos deberá de dar la candidata para darse a conocer en Cangas, en donde Podemos ha estado en las antípodas de la política local.