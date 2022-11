A punto de cumplir 43 años, nacida en Madrid, criada en Valladolid y asentada en Cangas desde hace casi una década. Este es el perfil de Carmen Berzosa, la candidata que ha elegido Podemos como cabeza de lista en Cangas de cara a las próximas elecciones municipales. La formación morada ha optado por esta directora de una clínica dental para liderar un proyecto que nace de la reactivación de su círculo en el municipio después de un largo periodo de inactividad, tal y como la propia Berzosa admite.

“Ahora mismo estamos en los inicios, sentando las bases, porque tenemos una militancia en Cangas pero es cierto que el círculo estaba muy parado”, señala. Militante de base prácticamente desde los albores de Podemos, es ahora cuando Berzosa toma las riendas de un proyecto que concurrirá por vez primera a unos comicios municipales en Cangas, un reto en el que dice llevar ya tiempo trabajando. “Estamos en pleno proceso de incorporarnos a la calle, de hablar con los diferentes colectivos y de ir recogiendo necesidades. Es un trabajo duro, pero también necesario para crear un círculo más amplio y con mayor infraestructura organizativa para llevar a cabo más acciones en la calle”, define.

Podemos Cangas mueve ficha mientras a nivel nacional se cruzan los mensajes entre el exlíder de la formación morada, Pablo Iglesias, y la ministra Yolanda Díaz, que sigue impulsando la plataforma Sumar. “Yolanda está trabajando en Madrid y nosotros lo estamos haciendo a nivel local. No hay mucho que decir al respecto”, apunta la ya candidata de Podemos en Cangas, eludiendo cualquier polémica. Sumar tiene previsto presentar su “proyecto de país” en enero o febrero del próximo año, y Díaz ya había apuntado en verano que no llegaría a los comicios municipales ni autonómicos de mayo de 2023.

Berzosa quiere huir de personalismos y recuerda que ella es “únicamente la cabeza visible de una lista con muchas personas trabajando en ella”, una lista que, eso sí, aún está en pleno proceso de formación, casi en paralelo a los contactos con los distintos sectores sociales para ir detectando necesidades y elaborando un programa electoral adaptado a ellas. Esos contactos, apunta, serán con organizaciones políticas y no políticas, una vez “nos vayamos asentando más de manera organizativa”.

Aunque primigeniamente el círculo de Podemos englobaba a Cangas y Bueu la formación únicamente ha impulsado estructura y candidatura en el primero de estos concellos. “Nos hemos centrado en crear los apoyos en Cangas, pero también tendremos que hacerlo en Bueu. Por el momento no hay prevista una lista, pero sí seguiremos con el trabajo de calle”, señala. En cuanto a si hay espacio para Podemos en una izquierda especialmente fragmentada en Cangas se muestra contundente. “Claro que hay hueco. Nosotros siempre hemos estado, otra cosa es que te presentes o no. Si no hay espacio para las buenas ideas, entonces sí que tendríamos un problema”, sentencia.