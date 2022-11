La alcaldesa rechaza que se niegue dinero a Turismo y cree que Aurora Prieto "va de mártir"

Distancia entre ambas, quizás para tomar un respiro y retomar el diálogo o quizás para abrir definitivamente la puerta para que Aurora Prieto abandone el gobierno de ACE en Cangas, como ayer la edil de Cultura y Turismo reconocía que sigue valorando por la situación de “ninguneo” a la dice que está sometida dentro del ejecutivo. Así fue el día en el Concello entre la alcaldesa, Victoria Portas; y la edil y única representante de Izquierda Unida (IU) en el gobierno de coalición de ACE, sin dirigirse la palabra –incluso la regidora sigue manteniendo bloqueada a la concejala en su móvil–, tras la polémica por un wasap que Portas envió a los colectivos integrantes de la Mesa de Turismo, en el que se refiere a la “incapacidad” y “desconocimiento” de su presidenta y edil de Turismo y en el que le reprocha “ataques a dos compañeros de gobierno”.

El conocimiento de ese wasap por parte de Aurora Prieto, en la misma noche de la celebración de aquella Mesa de Turismo, a finales de octubre, le hizo reaccionar y le respondió con otro wasap que ayer la regidora daba a conocer al entender que ayudaba a contrastar la información publicada por este periódico. En ese wasap, la edil de Cultura y Turismo le aseguraba que era falso que ella acusara a dos miembros del gobierno –en alusión a la alcaldesa y al edil de Hacienda, Mariano Abalo–: “Solo dixen que pedín cartos e non se me deron, pero como son tan incompetente según ti, pasan estas cousas”.

A este wasap le reprocha con otro la regidora, antes de bloquearla, de que ella tampoco pudo sacar adelante el bono comercio, que no la acusa por ahí diciendo que es por su culpa y que la única culpa la tiene no haber podido aprobar los presupuestos y el crédito extraordinario, contra los que votaron PP y PSOE y se abstuvo Avante!: “E ti, en vez de defender eso, “votanos toda a merda aos compañeiros”. Termina con la coletilla de que espera que el PP se lo agradezca de alguna forma. La alcaldesa y el edil de Hacienda responsabilizan, sobre todo al PP y al PSOE, de no permitir hacer frente a las necesidades de obras de Cangas al haber tumbado los presupuestos de 2022, por lo que, como señala la alcaldesa en el wasap enviado a los colectivos de Turismo que desató la polémica, siguen trabajando con los de 2020, los del COVID, con 1,5 millones menos que los de 2019 y una distribución que no permite mover cantidades de unas partidas a otras.

Sobre la relación política con Aurora Prieto, Portas aseguraba ayer que la edil sí les echó la culpa en la Mesa de Turismo de que no se diera dinero a Turismo y que no es verdad que no se llevara a pleno “porque lo decidimos Mariano y yo”.

“De traca”

Añade que lo que le dieron a escuchar de lo que dijo en la mesa “es de traca” y que ella reenvió un correo con todas las actas y acuerdos aclarando que no hay presupuestos. Entiende que la concejala “no puede ir de mártir”. Respecto a si van a sentarse a dialogar, señala que ella estuvo todo el día en el Concello trabajando y que Aurora Prieto pudo acudir a su despacho.

Por su parte Aurora Prieto se reafirmaba ayer en lo manifestado de que ella no va de mártir, pero que forma parte de un gobierno “les gusta o no”, en la que la tienen ninguneada, que debe de decir contra qué compañeros despotricó y que no dijo ninguna mentira si se refiere a lo que dijo que si Turismo es transversal con Mobilidade y esta concejalía no funciona (se trata del área del concejal Adrián Pena que sigue de baja y solo acude a juntas de gobierno y plenos): “No dije ninguna mentira”. Reconoce que el último desplante que se le hizo fue con la visita de la presidenta de la Diputación al vial de O Hío, cuando Abalo le avisó a primera hora de la mañana de que Carmela Silva estaría a las 10:30y si podía ir “y fui”. Eso sí, Aurora Prieto quiere dejar claro que no fue ella quien quiso publicar la situación, sino que lo ocurrido empezó a circular en redes, que ella estuvo esperando todo este tiempo a ver si dejaba de estar bloqueada en su móvil y sí que le enseñó a Abalo el wasap y le dijo que aquello era muy grave.

Añade que la alcaldesa sigue sin comunicarse con ella, sólo le envió un correo por un tema de una subvención y que “tengo la conciencia tranquila por lo que estoy valorando si sigo o no en un sitio que me come la vida”.

Abalo valorará la situación en el seno de ACE

El concejal de Hacienda, Mariano Abalo, con el que Prieto mantiene buena relación, asegura que hay problemas más superiores en el Concello al estar en un gobierno tan en minoría, que va a valorar de forma sosegada lo ocurrido tras el alcance público y también en el seno de ACE. Añade que cada uno le puede dar el alcance que cree, pero que él estuvo con una de esas asociaciones de turismo y le acusó “de cosas infundadas, por ser suaves”.

Postura de la Coordinadora de IU

Desde la Coordinadora de Esquerda Unida (IU) de O Morrazo, señalan que la concejala les está informando de forma pormenorizada de la “difícil gobernabilidad” y muestra su pleno respaldo a Aurora Prieto en su trabajo político al frente de sus concejalías: “Sendo a nosa unha organización na que os seus afiliados e afiliadas toman as decisións de forma conxunta e democrática, respaldaremos as decisións que se teñan que tomar e que estarán baseadas na defensa dos intereses xerais de Cangas e dos seus veciños e veciñas, para os que a nosa concelleira está a traballar, atendendo as súas peticións e demandas nunha labor de escoita continua a pesar das dificultades existentes”.