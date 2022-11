Un whatsapp de la alcaldesa llamando incapaz a la edil de Turismo aviva la crisis de gobierno

Un whatsapp de la alcaldesa de Cangas, Victoria Portas (ACE), a los colectivos que habían participado en una Mesa de Turismo en el que culpa a su presidenta y edil de Cultura y Turismo, Aurora Prieto (IU), de acusar a sus dos compañeros de gobierno, y alude a su “incapacidad” y “desconocimiento” ha dasatado una nueva crisis política que podría acabar con la marcha de Aurora Prieto del gobierno de Alternativa Canguesa de Esquerdas (ACE) en el que ella es la única representante de Izquierda Unida (IU). Se viviría una situacion similar a la del verano de 2021 cuando se fueron del gobierno en bloque los cuatro ediles del PSOE, después de que la regidora cesara, sin diálogo previo, a dos de ellos por unas obras que dañaron las dunas de la playa de Rodeira.

Aurora Prieto califica la situación de muy grave, sobre todo después de que ella le contestara al whatsapp diciendo que era mentira que acusara a los compañeros de gobierno y la alcaldesa le bloqueara el acceso a los mensajes y llamadas. Por eso que reconoce que está valorando lo que va a hacer porque “no quiero formar parte de un gobierno en donde no pinto nada, me ningunean constantemente. No puedo estar como una pelota de ping pong” . Desde IU le han trasladado que la decisión es suya.

Añade que no quiere ir de víctima, pero que la situación es muy grave, que le cambian horarios de reuniones sin avisar, que se entera por los medios de comunicación de propuestas que llevan a los plenos o de los proyectos como el último de la reordenación de la plaza de abastos: “La alcaldesa no puede ser tan futurista ni presentar obras faraónicas cuando Cangas está con las calles levantadas, parques precintados...”. Asegura que sus áreas están siempre bajo mínimos y que gracias a los 4-5 trabajadores que tiene se van haciendo cosas “pero no sé cómo tanto hacen”. Explica que para este año recibió 15.000 euros con los que hizo frente a la limpieza de los roteiros, se pagó a la empresa de las visitas guiadas y las casetas de turismo y ahora se va a sacar adelante la poda. También reconoce que con el edil de hacienda y Urbanismo, Mariano Abalo, no tiene problema, solo con la alcaldesa.

El whatsapp de la polémica fue enviado por la alcaldesa tras la Mesa de Turismo, en la noche de ese mismo 28 de octubre, cuando fue informada por uno de los representantes de los colectivos presentes de lo que se habia dicho, pero todo indica que de forma tergiversada, según propios testigos que estaban allí, como ediles de otros partidos que reconocen que Aurora Prieto no habló mal de sus compañeros de gobierno. Aseguran que explicó que les había trasladado el último acuerdo de la Mesa, de febrero, para destinar un 1% de los presupuestos a Turismo, y aprobar una modificación de crédito con el fin de sacar adelante iniciativas que habían presentado los colectivos, pero la junta de gobierno decidió no llevarlo a pleno porque los proyectos no estaban muy elaborados y que como la oposición no había apoyado los presupuestos, tampoco se iba a aprobar la modificación. La concejala, según testigos, se comprometió a volver a solicitar la modificación con un proyecto más elaborado y sí que indicó que era una cuestión de voluntad política y que no veía en Hacienda mucha disposición.

Así quedaron las cosas. Pero a los pocos minutos de acabar la Mesa, los colectivos recibieron el whatsapp de la alcaldesa en sus móviles que encabeza: “Tras informarme do falado hoxe na mesa de Turismo e visto os ataques a dous compañeiros do goberno con respecto a certos acordos da mesa de turismo e a incapacidade ou descoñecemento da persoa que preside esa mesa, desde a Alcaldía do Concello de Cangas desexa facer chegar as seguintes apreciacións, apreciacións que acompaño de documentación que demostrará o que aquí vou indicar/aclarar o seguinte”. Hasta aquí es lo más claro que se entiende del largo whatsapp en el que explica los pasos que dio el gobierno par aprobar los presupuestos de este año contra los que votó PP y PSOE y se abstuvo Avante! a los que culpa, sobre todo a PP y PSOE, de no poder hacer frente entonces a las necesidades del concello en donde, dice, los colegios se caen, las instalaciones deportivas dan pena, los parques cada día están peor, las aceras precisan cambios de losetas e incluso cambios enteros. Dice que desde el gobierno se cumplió con el acuerdo de la junta de gobierno local, de fecha 25 de febrero, y que la edil de Cultura hizo llegar a la Mesa, que fue incluir la demanda planteada en los presupuestos “exclusivamente orzamentos (adxunto acta)”y que la competencia de aprobarlos es del pleno. Insiste en que “como se pode ver na acta non se solicitou ningunha modificación de crédito e incluso a cantidade que se pide é inferior a que se reflexa no orzamentos pois existen máis colectivos e máis acordos implicados”. En la documentación que adjunta, de cuando en agosto pidió vía e-mail la colaboración de los colectivos del municipìo para aprobar los presupuestos al estar en minoría en la corporación, hace constar 296.950 euros para Cultura, Turismo, Comercio e Infraestructuras y 320.000 pra implantar el bono comercio y dinamización del comercio y del turismo.

De igual manera, Victoria Portas traslada que antes del pleno de los presupuestos era imposible hacer una modificación de crédito sin incluir en los presupuestos los 3 millones de euros de ahorro y de negociaciones que se consiguieron en este 2022.

El polémico whatsapp

Tras informarme do falado hoxe na mesa de Turismo e visto os ataques a dous compañeiros do goberno con respecto a certos acordos da mesa de turismo e a incapacidade ou descoñecemento da persoa que preside esa mesa, desde a Alcaldia do Concello de Cangas desexa facer chegar as seguintes apreciacións, apreciacións que acompaño de documentación que demostrará o que aquí vou indicar/aclarar o seguinte:

Primeiro.- Que durante o ano 2021 e visto o convulso do ano continuouse no 2022 nas líneas do orzamentos máis axeitado para a veciñanza de Cangas, reunión con colectivos e cos partidos políticos que forman a corporación municipal . Existe na mesa de Turismo moitas desas asociacións e colectivos que participaron nunha enquisa e nas reunións levadas a cabo por cada un dos membros de este goberno.

Tras adaptar todas as cuantías de todas as demandas se presentaron, trasladouse x email e colgouse nas redes do concello os orzamentos cos que traballamos no 2020 e a proposta do 2022 ademáis da imposibilidade de facer os número de forma individual por non existir crédito suficiente no orzamento 2020. Emails que se enviaron entre o 1 e o 5 de agosto. Adxunto a trascripción do email enviado a todas as asociacións e adxunto o documento que tamén se adxuntara nese intre:

" Boas tardes. Queríamos comunicarvos que levamos meses negociando os orzamentos, no borrador do 2022 incluimos as demandas que recibimos por parte dos vosos colectivos, para elotraballamos os orzamentos en diferentes eixes para poder dar cobertura en varios frontes : 1º.- Por elo para implantar o bono comercio a dinaminación cultural e dinaminación do turismo o incremento que se mete en diferentes partidas para cubrir as demandas realizadas alcanzando a cuantía de 320.000€ por un lado e 296.950 por outro ( partida de cultura, de turismo, de comercio, e infraestructuras).A día 04/08 do 2022 contamos con un orzamento de 920.000 € que se divide de forma xeral da seguinte forma:- Deportes : 8.500 € ( mantemento de instalacións deportivas, escolas deportivas para xs nenxs,...etc)- Accesibilidade : 1000 €

- saneamento e abastecemento : 20.000 €- cementerios 4.000 €- Medio Ambiente 4.834 €- Parques infantiles, poda e xardíns: 24.000 €- Plan de emprego: 23.000 €- coles ( mantemento) : 16.924 €- cultura: 12.457,44 €- xuventude 12.000 €- patrimonio 1.061 €- Pavimentación 30.000 €

- Mercados 8.000 €- - Sogama200.783,20 €- Transporte metropolitano: 102.622,68 €- Tesourería. 33.000 €- E o restante a salarios.Por todo elo, é evidente que é imprescindible a aprobación dos orzamentos e por elo pedimos que de forma pública apoiedes os orzamentos do 2022 pois é a única ferramenta para que o noso pobo avance. E igualmente para que teñades información de todas as medidas que consideramos imprescindibles para o noso concello, pasamos unha pequena explicación dos orzamentos en lineas xerais e o que nos xogamos si non os aprobamos.

Un saúdo"

Segundo.- Desde o Goberno cumpliuse co acordo de XGL que o 25/02/2022 a conselleira de turismo fixo chegar a mesa, que foi incluir a demanda da mesa de turismo nos orzamentos. Exclusivamente orzamentos. ( adxunto acta). O de aprobar o orzamento xa é unha competencia de PLENO.

Terceiro.- Indicar que en todo caso, cada área é libre de enviar todos os temas da súa competencia que vexa necesarios ao Pleno e informar as persoas ou colectivos cos que se comprometeu, en tempo e forma, e si non vai o motivo polo que non vai. Como se pode ver na acta non se solicitou ningunha modificación de crédito e incluso a cantidade que se pide é inferior a que se reflexa no orzametnos pois existen máis colectivos e máis acordos implicados.

Cuarto.- Que tal como se indicara no email que foi a todos os colectivos antes do Pleno era imposible facer unha modificación de crédito sen incluir nos orzamentos os 3 millóns de euros de aforro e de negociacións que se conseguiran durante o 2022, esta inclusión de esta cantidade ten que ser por un CRÉDITO EXTRAORDINARIO e soamente tiña a validez para o ano 2022. Pero o PP e PSOE e abstención de AVANTE non fixeron posible aprobalos e con iso poder facer fronte as necesidades de este concello, xa que nos orzametnos do 2020 que son os do covid estanse a traballar con 1.5 millóns de euros menos con respecto ao ano 2019 e unha distribución que non permite mover cantidades de unhas partidas a outras como un queira.

Quinto.- Que cando se informou aos colectivos da importancia e da necesariedade dos orzamentos non era un tema baladí , xa que as necesidades de este concello son moitas e moi variadas , pero todas elas case necesidades básicas das que non podemos seguir sin poder actuar: os coles caen a cachos, as instalacións deportivas dan pena, os parques infantiles cada día están peor de o medo a seguridade cada vez crece máis, as beirarrúas xa precisan de cambios de losetas e incluso cambios enteiros, os centros sociais precisan rehabilitarse xa que a sua situación é moi dificil, o gasto en servizos sociais de este concello cada día é maior polo que as familias que menos teñen tense que atender, a nosa contorna precisa de accións inminentes senón corre o risco de romperse o ámbito no que vivimos...................................... e todo iso NEGOUSENOS cos votos en contra de PP e PSOE. Que alguén me diga cal de todas estas actuacións é prioritaria e ÚNICA sobre as demáis???.

Sexto.- As modificacións de crédito e os créditos extraordinarios duran o ano natural, soamente unha aprobación de orzamentos consigue que esas partidas se manteñan no tempo ata a seguinte negociación de orzamentos. Polo que soamente unha aprobación de orzamentos conseguiría que a partida de Turismo se mantivera no tempo co acordado na XGL.

Desde este Goberno reiteramos a necesidade dunhs orzamentos reais para a veciñanza desde Concello, que todo o demáis non son saidas reais e que en todo caso buscan afogar a veciñanza.

Victoria Portas