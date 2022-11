Un peluquero de Cangas en la élite

Los premios de la revista “Soy Barbudo”, considerados los más importantes de la industria de las peluquerías masculinas en España, celebran su gala en Murcia el día 26 de noviembre. Entre los candidatos al premio a mejor colección está Bruno Rodríguez, responsable de la peluquería canguesa Bruno The Rock Barber’s.

Bruno Rodríguez es el alma de la peluquería canguesa Bruno The Rock Barber’s. Natural de Ardán (Marín), este joven de 28 años ha logrado clasificarse para la final nacional de los premios de la revista “Soy Barbudo”, considerados los premios más prestigiosos a nivel español de la disciplina. Se presentó a la categoría de Mejor Colección, con fotografías de cuatro modelos a los que realizó cortes de pelo, barba y maquillaje buscando, como hilo conductor, una estética de rock&roll clásica, la que también acompaña a la decoración de su peluquería en la calle Méndez Núñez. La gran final será el 26 de noviembre en Murcia.

La colección que presentó lleva el nombre de Meraki y consta de tres cortes de pelo, dos arreglos de bigote y uno de barba. “Está basada en todo lo que me hace sentir vivo. Intento escribir mi propia canción en pocas palabras, palabras que no me salen si las pienso”, describe en el texto que acompaña al reportaje fotográfico. Las fotografías son obra del Estudio Prolight de Bueu y la maquilladora que intervino fue Sara Sánchez, del centro de estética Vanila Beauty Studio de Cangas.

Además de estar ya entre los cinco finalistas de la categoría de mejor colección, Bruno Rodríguez competiría en la categoría de “no batalla”. Esto le obligará a trabajar en directo en la gala de los premios, con un jurado que examinará su trabajo. En esta prueba podrá optar al premio de mejor barba realizada, mejor corte realizado o mejor trabajo en conjunto.

Ayer, mientras trabajaba junto a sus compañeros Pablo Pousa y Miguel Chapela, el peluquero reconocía estar “muy emocionado por esta nominación. Es el premio a la mejor colección de España”. Y es que su amor por la peluquería no es algo nuevo. “Desde los 14 años empecé a formarme y con 16 ya comencé a trabajar de esto”, apunta con pasión.