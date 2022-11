“En un mundo con tanta información les debo a mis lectores el placer de la sorpresa”

Juan Gómez-Jurado es uno de los grandes escritores españoles de la actualidad, uno de los reyes del thriller y un verdadero fenómeno de ventas. Tanto que su trilogía de “Reina Roja” están en pleno proceso de adaptación a la pantalla a través de la plataforma de Amazon Prime. Ahora acaba de publicar “Todo arde” y en su gira de presentación aparece Bueu, una localidad con la que tiene un vínculo especial. La presentación será esta tarde en el Centro Social do Mar, a las 19.00 horas, y con el aforo completo desde hace días.

–El listado de lugares para la presentación de “Todo arde” incluye Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla… y en medio de esas grandes ciudades aparece Bueu, una población de apenas 12.000 habitantes. Una prueba más de su relación especial con esta localidad y con la Librería Miranda. ¿Qué tiene de especial Bueu para que quisiera incluirla en esta primera “gira” de presentaciones?

–Siempre voy a Bueu en las primeras semanas tras la publicación de un nuevo libro. En primer lugar, porque para mí son importantes todos los lectores y todos los libreros. Si no fuera por el trabajo y el apoyo de libreros grandes y pequeños, mis libros no podrían llegar a tantos miles de persona. Y, en segundo lugar, porque la Librería Miranda hace un trabajo extraordinario y siempre disfruto enormemente con esta parada de la gira.

–¿Cómo saltó esa chispa de amor entre usted y Bueu?

–¿Cómo no? Fui un verano y ya no quise volverme.

–Hablando de chispas. En un invierno en el que la mayoría de instituciones y entidades -esas contra las que parecen enfrentarse las protagonistas de la novela- prevén frío por culpa de las consecuencias de la guerra en Ucrania usted presenta una novela que, al menos desde el título, transmite todo lo contrario. ¿Dónde está el origen de “Todo arde”, esta historia en la que Aura, Mari Paz y Sere inician su particular lucha contra el poder?

–He pasado mucho tiempo trabajando en esta historia. De hecho, en 2021 no publiqué ninguna novela, a pesar de que a mis editores les habría encantado que lo hiciera, porque la escritura de “Todo arde” ha sido uno de los retos literarios más complejos a los que me he enfrentado nunca. Después del éxito de la serie “Reina Roja”, tenía la responsabilidad de construir una historia que no decepcionara a los lectores. “Todo arde” nace de ahí, de la voluntad de estar a la altura de las expectativas con una historia nueva, y de muchas sensaciones y estímulos de las cosas que todos hemos vivido durante los dos últimos años.

–El hecho de que una de las protagonistas –Mari Paz, antigua militar y con experiencia en conflictos internacionales– sea gallega, ¿es un guiño intencionado a su relación con Galicia?

–¡Por supuesto!

–Las tres proceden de ámbitos y estratos completamente diferentes, pero con algo en común: la pérdida y un deseo de venganza. En las actuales circunstancias es algo con lo que la mayoría de la población puede empatizar y hasta sentirse identificada.

–Siempre busco la identificación de los lectores con mis personajes. El thriller es un camino literario que ofrece una gran ventaja para el escritor, y es que a través de la trama de intriga puedes escribir de muchos otros temas. En este caso efectivamente es así: la novela refleja una sensación que creo que ahora mismo es compartida por muchas personas.

–¿Y la apuesta por un trío de personajes principales femeninos y una villana como némesis?

–Esta es una pregunta que me hacen a menudo. No hay ninguna estrategia detrás de esto. He escrito novelas protagonizadas por mujeres y también por hombres. Cuando estoy escribiendo, es evidente cuándo un personaje tiene que ser una mujer, que fue lo que ocurrió en este caso.

–¿Qué le transmiten las personas que ya han leído el libro?

–Está gustando mucho, las reseñas de los lectores son estupendas. Estoy muy agradecido, la verdad.

–En la promoción del libro insiste mucho en que cuando se ha perdido el miedo eso nos hace a todos más peligrosos. Me recuerda a algo que cantaba Springsteen en “Devils and dust”: “El miedo es una cosa muy poderosa, puedes estar seguro de que teñirá tu corazón de negro; cogerá tu alma llena de Dios y la convertirá en demonios y polvo”. ¿En qué convierte esa falta de miedo a Aura, Mari Paz y Sere?

–Hace que sean capaces de hacer cosas que los demás no nos atrevemos a hacer. Esa es la gran diferencia entre ellas y nosotros.

–Sin ánimo de destripar la novela ni de hacer un spoiler: ¿La banca siempre gana? ¿Esta historia da pie a que Aura, Mari Paz y Sere vuelvan a cruzarse en el futuro?

–Jamás avanzo nada de lo que va a ocurrir en los próximos libros y tampoco lo voy a hacer ahora. Creo que en un mundo en el que tenemos tantísima información sobre todo les debo a mis lectores el placer de la sorpresa.

–Amazon Prime estrenará en 2023 la adaptación de su “Reina roja”. ¿Cómo está participando usted en ese proceso? ¿Le preocupa que el paso del papel a la pantalla sea fiel?

–Estoy muy involucrado y entusiasmado. Cuando veo a los actores protagonistas rondando una escena, estoy viendo realmente a Antonia y Jon. Es maravilloso.

–Recientemente hablaba de tres libros esenciales para usted y muy distintos entre sí: “El señor de los anillos”, “El misterio de Salem’s Lot” –diré que mi infancia sigue estando marcada por aquella serie de TV con James Mason y David Soul– y “La tabla de Flandes”. ¿Qué tienen esos libros para que de alguna manera le impulsasen a escribir sus propias historias?

–Mi deseo de ser escritor nace del placer de la lectura, que descubrí cuando siendo niño me di cuenta de que dentro de un libro podía caber un mundo entero que me hiciera olvidarme de todo lo demás si la historia era lo suficientemente buena. Eso es lo que tienen en común los tres libros que menciona en su pregunta.