ACE hará una campaña informativa por las parroquias sobre el “problema del agua”

El concejal del gobierno de Cangas Mariano Abalo anuncia que su formación política, Alternativa Canguesa de Esquerdas (ACE), llevará a cabo “un trabajo de información y debate sobre el problema del agua” en todas las parroquias del municipio,. Su finalidad es explicar a la ciudadanía la situación del servicio y sus antecedentes, en particular los relacionados con la aplicación de "tarifas aprobadas por el gobierno del PP", al que acusa de querer “eludir responsabilidades” tanto en este asunto como en el otros “conflictos públicos” que derivaron en movilización popular, “como el de la contribución”.

Abalo no elude el choque con los miembros del Partido Popular, centrado en los últimos días en la explotación del servicio del ciclo integral del agua y sus costes para la ciudadanía. Responde que él no tiene necesidad de presumir de buena gestión económica, porque los datos de reducción de deuda o salida del plan de ajuste lo avalan. Con respecto a las sentencias judiciales por reclamaciones de la UTE concesionaria, insiste en que están “provocadas por el PP” al haber firmado un contrato por 25 años como por “apresurarse a aplicar las tarifas que estaban en vigor en 2014”, obligando al Concello a afrontar las “diferencias reclamadas, para no repercutirlas en los usuarios”. Si el PP “prefiere que en lugar de pagar la deuda del Concello se suban las tarifas aplicando el tarifazo, que sean valientes y lo digan claramente”, afirma.

“Caudillismo” de Sotelo

El edil de Facenda dice que Pío Millán “y su jefe Sotelo viven instalados en la mentira, como la de decir que el Concello tendrá que pagar a la UTE 700.000 euros por anualidad”, porque no hay ninguna sentencia que lo avale y es su “falta de escrúpulos e indecencia” lo que lo sostienen. Niega que se impidiera aprobar unas tarifas consensuadas en 2016 y carga contra José Enrique Sotelo por firmar el “ruinoso contrato” del agua y por despreciar los métodos democráticos y actuar en el PP como “caudillo, que los usa como ovejas”. Al “fraude por el contrato del agua”, Abalo suma otra vez los “pelotazos urbanísticos de Massó y Aldán”.