Quejas por “discriminación” de colegios concertados en el uso de la piscina A Balea

El alumnado de los colegios concertados de Cangas no tiene las mismas posibilidades de acceso a las plazas que oferta el Concello para realizar actividades extraescolares en la piscina municipal, A Balea, ni de hacerlo en las mismas condiciones económicas y horarias. Lo denuncian varias asociaciones de madres y padres de alumnos (Anpa), que exponen que los responsables municipales se han reunido con los de la piscina y las Anpa de los colegios públicos para informarles de la apertura del plazo de preinscripción (los días 18. 19 y 20 de octubre), pero no con ellos, y que no los ha convocado ni informado, a pesar de que lo solicitaron y mostraron su interés en distintas ocasiones, aseguran.

“Desde el Anpa solo podemos informar a los padres de cuándo se abren los plazos de inscripción y facilitar el sellado del recibo pagado para acceder, pero a los colegios concertados no nos han dado opción de asistir a la convocatoria”, explican desde los colectivos del Compañía de María o el Eduardo Pondal, aunque Casa de la Virgen y Sagrada Familia estarían en la misma situación, apuntan. Como consecuencia de esa “marginación”, el alumnado de los centros concertados tendrán que acogerse a las escasas plazas vacantes y a los horarios que no han sido copados por los centros públicos. La cuota mensual que cobra el Concello por las actividades extraescolares en la piscina que ofertan las Anpas es de 7,5 euros, y de 12 euros para quienes no están acogidos a ella. Los afectados piden que los responsables municipales cuenten con los colegios concertados en igualdad de condiciones.