Personal del PAC pide que Moaña siga unificada en Cangas y alega que Vigo tiene el suyo centralizado en Pizarro

Personal sanitario del Punto de Atención Continuada (PAC) de Cangas mantiene su reivindicación para que las urgencias de Moaña sigan centralizadas en el centro de salud cangués, pese a la presión en la calle de la Mesa Local da Sanidade de Moaña, Concello y vecinos del municipio para recuperar este servicio que tenían antes de la pandemia del COVID, cuando por causas de falta de espacio en la Casa do Mar, fue trasladado a Cangas. Este mismo personal dejó plasmado en un escrito remitido a la Gerencia del Área Sanitaria de Vigo, que dirige Javier Puente, guiados “bajo criterios profesionales sin interés político ni partidista”, que la pandemia dejó en evidencia que los medios y condiciones de trabajo en el PAC de Cangas-Moaña eran insuficientes, no solo por la falta de espacios e infraestructuras, sino también por la división funcional que esta organización tenía entre ambas localidades. Cangas tenía un PAC con dos equipos médicos y Moaña, uno. Con la centralización en abril de 2020, el PAC quedó integrado por tres equipos de médicos/as y de enfermería, lo que en opinión de personal permite ofrecer mayor seguridad a los vecinos ya que se van a encontrar con médico cuando llegan al centro, si dos de los equipos han tenido que salir a emergencias a domicilio. Lo mismo pasaría en Moaña, con su equipo médico si tiene que salir a un domicilio y el centro quedaría sin médico. Entienden que con tres equipos centralizados se cubren mejor las urgencias en Cangas y en Moaña.

Señalan que la premisa de la unidad funcional centralizada se aplica a todos los PAC del Área Sanitaria de Vigo y que el Concello vigués, con casi 400.000 habitantes, tiene un PAC centralizado en la rúa Pizarro, con una dispersión poblacional y distancias a asistir mayores que las que hay en O Morrazo: “Los tres equipos unidos de Cangas y Moaña son mejores que 2 en Cangas y 1 en Moaña”, según consta en el escrito al que ha tenido acceso este periódico. Por eso que se reafirman en la necesidad de seguir con un PAC reunificado, con medios de transporte urgentes y público, para accesibilidad de la población y localizado en la zona más idónea para su función, dotado de personal, de infraestructuras y medios suficientes para poder realizar su trabajo con la dignidad y calidad que la ciudadanía merece.

En su reivindicación, el personal del PAC expresa su opinión convencidos de que la unidad es mejor opción para dar una asistencia pública y de calidad y que con ese compromiso no dejan de solidarizarse con las demandas y reivindicación de la población de O Morrazo para la mejora de la asistencia, tanto por falta de personal sanitario y no sanitario, como de recursos materiales, infraestructuras o de transporte sanitario, en la comarca. Por eso que recuerdan que los PAC son unidades funcionales de trabajo que deben de estar centralizadas, en donde todos los miembros actúan de manera coordinada para dar la más pronta respuesta a una emergencia y mientras un equipo sale a atender un aviso, los que se quedan en el centro continúan la actividad asistencial y dan apoyo logístico a los desplazados. Recuerdan que desde hace años denuncian la mala asistencia que se da con la división de las subunidades de Cangas y de Moaña ya que cuando el único equipo de la Casa do Mar moañesa estaba fuera por una emergencia, se daban situaciones de mala asistencia. Añade que si antes no se adoptó la unificación fue por miedo al coste político que acarrearía.

Propuesta del gerente

Ahora el gerente del Área de Vigo valora qué solución dar a la reivindicación vecinal y política para que las urgencias regresen a Moaña y una de las opciones es devolver un PAC, pero solo hasta las 22:00 horas, sin noches y sin fines de semana, que seguirían centralizadas en Cangas. La alcaldesa de Moaña y presidenta de la Mesa Local da Sanidade, Leticia Santos, sigue a la espera de que el gerente les comunique cuándo podrá acudir a Moaña para presentar las opciones. Moaña lleva desde diciembre de 2021 con concentraciones todos los domingos ante la Casa do Mar para reclamar el regreso del PAC y que se que se cubran las plazas médicas pendientes. Dos de ellas están asignadas, pero hay que temor de que tomen posesión de la plaza y renuncien a ellas.

Por otra parte, el secretario local del PSOE de Moaña, Mario Rodríguez, asegura que el único culpable de la eliminación de las urgencias es el PP, pero viendo la réplica que a sus críticas hizo la alcaldesa en la concentración del domingo, “no puedo más que ratificarme en que si la persona que tiene el bastón de mando utiliza la manifestación, por otra parte legítima y necesaria, para criticar al PSOE, es que tiene la sanidad como cuestión política”. Insiste en que no vale solo con manifestarse, sino que la persona que tiene el bastón de mando debe demostrar capacidad de gestión, dialogar, reunirse con el conselleiro y buscar solución.

Nueva agresión en el centro de salud cangués a un celador que medió en una pelea

Este pasado fin de semana, el centro de salud de Cangas volvió a ser escenario de una nueva agresión a un miembro del personal sanitario del PAC de urgencias, en concreto a un celador del equipo de Moaña.Los hechos habrían sido denunciados ante la Guardia Civil y parece ser que el trabajador sanitario intentó mediar en una pelea entre dos jóvenes en el centro y resultó finalmente agredido, aunque no ha trascendido más sobre la gravedad de los hechos.

Por otra parte, la asociación de usuarios A Voz da Sanidade de Cangas sigue sin respuesta a la solicitud de reunión del Consello Municipal de Sanidade por parte de la alcaldesa para que informe sobre la situación en la que se encuentra el centro de salud de Aldán debido al problema de los vertidos fecales. La última reunión del consello fue hace meses y en ella se había acordado pedir una reunión con el gerente del Área de Vigo para abordar el Plan Funcional propuesto para Cangas, que contempla un nuevo edificio sanitario en A Rúa.Pero A Voz da Sanidade sigue sin noticias al respecto. Desde la Asociación recuerdan que existen problemas suficientes y urgentes de resolver para abordar en el Consello Municipal y entre ellos los de las agresiones a los trabajadores, la consulta de tarde de pediatría o la cobertura de tarde del médico de familia. Por otra parte, la Gerencia sigue sin citar a los padres y madres que solicitaron una reunión para hablar de la consulta de tarde de pediatría, cerrada desde 2018.