El exconcejal socialista Ezequiel Fernández, está protagonizando el mercado de fichajes políticos de esta temporada. Bromas aparte, su nombre sale siempre cada vez que se pregunta por los candidatos. Y no solo del PSOE, sino que también se le vinculó con otras formaciones. Tiene más pretendientes de Mbappé, pero lo que no tenemos claro es si él está por la labor de jugar o no el partido. En el PSOE se encontraría a una formación que inició ya su batalla frontal contra el BNG, pese a compartir gobierno bipartito. Y es que las elecciones de mayo están cada vez más cerca y todos buscan posicionarse y encontrar un espacio propio.

¿Un proyecto termal en la laguna de Massó? El proyecto de reordenación del entorno de la plaza de abastos de Cangas, que anunció la alcaldesa, ha dejado a muchos boquiabiertos. Dicen los mentideros políticos que el gobierno encargó un proyecto en A Coruña para hacer con fondos europeos un complejo termal en la laguna de Massó. Bueno, tiempo al tiempo que desde la ciudad herculina salen muchos proyectos para Cangas do Morazo, pero seguro que éste queda en el camino.