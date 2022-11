El centro cangués ya luce con 81arcos navideños que iluminarán desde la Constitución hasta Reyes

Con unos días de retraso con respecto al año pasado –cuando ya tenía instalado los arcos y otros elementos luminosos en vísperas de Todos los Santos–, pero con tiempo más que suficiente para que el alumbrado pueda activarse en el puente de la Constitución. El centro de Cangas ya luce algunos de los 81 arcos que se repartirán por las principales calles y otros espacios públicos del municipio, una tarea encomendada a la empresa Electromiño, que comenzó los trabajos el fin de semana y espera terminarlos “en días”, según señalan desde el Concello. Se repite el objetivo de “poner luz” a las fechas más familiares y comerciales del año, dando tregua a las medidas para ahorrar en la factura eléctrica, con los costes energéticos disparados.

No hay novedades relevantes en el alumbrado de este año, reconoce la concejala de Cultura, Turismo, Servizos e Enerxía, Aurora Prieto, pues el contrato se ha prorrogado con las mismas condiciones –si hace conjuntamente con el de las Festas do Cristo– y los operarios de la adjudicataria iniciaron el fin de semana la colocación de los 81 arcos y alrededor de un centenar de otros elementos luminosos que completarán la decoración. En total serán unos 1.300 metros cuadrados de iluminación, con casi 300.000 microluces de led, que suman 15.000 watios de potencia. Aunque no se ha decidido la fecha del encendido oficial de todo el conjunto, se estima que sería el viernes 2 de diciembre, al inicio del puente de la Constitución, y se mantendría en horario nocturno hasta el 6 u 8 de enero, tras la festividad de Reyes, que caerá en fin de semana.

Esta campaña se mantendrán los rótulos felicitando la Navidad en las avenidas de entrada al centro urbano y en el entorno de edificios municipales como la casa consistorial, donde ya está instalado el panel de “Boas festas”. También los refuerzos en el Casco Vello, alamedas y plazas más concurridas o con mayor actividad comercial. Si no hay cambios de última hora, frente al Parque da Palma repetirá un gran árbol de luces, que el año pasado cambió de modelo, pasando de un “abeto” a un elemento cónico más vanguardista. Está previsto en el vértice de la calle Méndez Núñez, junto al letrero de “Cangas”. Las parroquias también tendrán algunos elementos luminosos, aunque bastante más modestos.

Colas para reservar la fiesta de Nochevieja en locales de Cangas

Aunque faltan casi dos meses para despedir el año, las salas de ocio ya tienen practicamente perfiladas sus fiestas de Nochevieja y han abierto la veda para conseguir entradas. Es el caso de la discoteca Clip, en el entorno de la canguesa Avenida de Marín, que puso a la venta las 300 primeras localidades durante el fin de semana y no tardó en agotarlas, según comunicaron sus responsables. Al igual que sucedió el año pasado, decenas de personas, sobre todo jóvenes, esperaron pacientemente a que abrieran las taquillas para hacerse con alguna de las entradas, un máximo de tres por cada demandante, tope que se justifica “para evitar la reventa”. “Las colas de demandantes para coger las entradas de fin de año sin pagar gastos de gestión comenzaron a las seis de la tarde”, explican los empresarios, y aseguran que algunas de esas personas incluso portaban sillas para aligerar la espera. “Los vecinos y curiosos que se acercaban quedaban asombrados, hasta el punto de que algunos llamaron para preguntar qué famosísima venía a actuar” por la noche, añaden. La discoteca Clip continuará con la venta de entradas online hasta completar aforo. Otros locales de ocio de la comarca de O Morrazo también preparan su oferta navideña, ya sin las rígidas restricciones a las que obligó la pandemia de Covid.