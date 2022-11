Un año de encierro a la espera de una operación

La vecina de Moaña Begoña Moure apenas puede salir de su casa desde hace más de un año. Todo se debe a una necrosis que le diagnosticaron y que requiere una operación para implantarle una prótesis de rodilla y frenar así su deterioro, lo que se suma a las escaleras que debe superar para llegar a su vivienda. Al fuerte dolor que hace frente con medicación continua se suma la desesperación de no contar todavía con una fecha para la operación. Con ayuda de su abogado ha presentado ya múltiples reclamaciones a la atención al paciente del hospital y ante la Xunta de Galicia.

Begoña Moure Fernández, de 56 años, lleva más de un año conviviendo con intensos dolores y sin apenas poder salir de su casa en la Travesía da Xeira, por detrás de la céntrica iglesia de O Carme de Moaña. La causa está en una necrosis en la rodilla derecha que le fue diagnosticada en octubre de 2021. Esta enfermedad, que consiste en la muerte del tejido corporal, no paró de extenderse desde entonces y la vecina de Moaña tiene serios problemas de movilidad. Para bajar de su casa debe sortear unas escaleras y es necesario que le ayude su pareja y, abajo, echar mano de una silla de ruedas.

Desde entonces, y pese a que la necrosis se sigue extendiendo, sigue esperando por una cita para la operación y ya presentó varias reclamaciones contra el hospital a través de su abogado, Carlos Piñeiro, “pero nos dicen que, por la falta de médicos, todavía estamos en lista de espera y mi operación no está programada. Necesito una prótesis de rodilla, es lo único que pido para poder volver a llevar una vida normal”, lamenta.

Tanto por las explicaciones de Begoña Moure como de su representación legal, todo apunta a que su caso es uno más de los que reflejan el gran problema que sufre la sanidad pública gallega ante la falta de personal. Estas carencias, que generan problemas en la atención primaria en el centro de salud de Moaña y están en la base de las protestas semanales desde hace once meses, tienen su cara más cruda en aquellas personas que llevan meses aguardando por una operación urgente, como el de esta vecina de la villa.

“Me apareció la necrosis con 55 años. Soy trabajadora del servicio de extinción de incendios de Medio Rural y me dieron una incapacidad permanente. Ahora tengo que arreglar todo con los seguros pero lo único que quiero es que me operen para poder retomar mi trabajo, porque en los últimos tiempos tenía tareas de oficina”, relata.

En junio le realizaron todas las pruebas y el 10 de octubre “fui una una charla con otros pacientes para prepararnos para una operación, pero sus casos eran distintos y desde entonces no tengo más noticias”, lamenta.

Asegura que está “cansada” de enviar quejas de la atención al paciente del hospital Povisa y al Sergas sin conseguir ni siquiera una fecha para su operación. En sus reclamaciones, su representante legal alega que sufre un “proceso patológico grave y va en silla de ruedas cedida por el Sergas”, se queja de que solicitó en diversas ocasiones su historial clínico “por email, porque coger un bolígrafo y escribir le es muy difícil”, sin haberlo conseguido hasta la fecha “más que de forma incompleta”.

Acudieron también ante la Inspección de Servicios Sanitarios del Sergas “pero lo único que hacen es pedirme más documentación”, apunta Moure.

Medicación

El dolor que sufre esta vecina de Moaña es tan grande que tiene que tomar Nolotil en ampollas “tres veces al día. Estoy en el tratamiento previo a que me den morfina”, lamenta. Alerta de que, de no vivir con su pareja, ya no podría salir nunca de casa por la escasa movilidad que tiene.