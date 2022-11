Vecinos de San Pedro y Cima de Vila sin fibra óptica se movilizan para exigir el servicio

San Pedro y Cima de Vila, en la parroquia canguesa de Darbo, son dos de los lugares del municipio donde la conexión a internet solo es posible a través de ADSL u otras alternativas que ofrecen un servicio muy deficiente para quienes precisan teletrabajar o realizar trámites administrativos desde casa, que se eternizan o resultan imposibles. Los vecinos llevan “años” sufriendo esas carencias y gestionando ante las operadoras y las administraciones una solución que no acaba de llegar, dicen estar “hartos” de que les den largas y algunos de ellos barajan otras medidas de presión si no se solventa a corto plazo. El sábado se reunieron en el local social, convocados por la asociación Nós, para debatir sobre el problema y decidieron solicitar una nueva entrevista con la alcaldesa, Victoria Portas, para intentar forzar un acuerdo entre el Concello y las empresas que operan con este servicio, en particular la compañía Telefónica.

El presidente de Nós, Serafín de Sa, explica que técnicos de Lowi, filial de Vodafone, visitaron ese territorio y mostraron disposición a extender la fibra óptica, pero esa opción se abortó tras advertirlo Telefónica, que tiene adjudicada esa tarea en el rural cangués, aunque en este caso aún no lo ha hecho por desavenencias sobre la instalación de postes en fincas privadas o bienes municipales, entre los motivos. Los afectados se quejaron a la Xunta y al Ministerio, que les dan la razón, dicen, pero instan a defenderla en los juzgados, lo que les resulta al menos sorprendente. Además, el presidente de Nós asegura que Telefónica le ha bloqueado el acceso telemático que empleaba para gestionar este asunto, con el argumento de que es de uso exclusivo para las administraciones.