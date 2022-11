Una familia grande y unida.

Llevaban dos años sin reunirse por culpa de la pandemia y las restricciones, pero este fin de semana los Gestido recuperaron su buena costumbre de reunir a todas las generaciones para una gran comida. Al final posaron todos con la playa de Agrelo, en Bueu, de fondo. Con esta van ya 20 ediciones y esperamos que vengan muchas más.

Vox avanza en Cangas... y pregunta por Nardo para las municipales

Suman tiempo los gregarios de Vox sondeando el mercado y sus posibilidades de ganar protagonismo en Cangas, donde la ultraderecha se disputaría parte del electorado del PP, menguando sus opciones, o tendría la llave del si el PP gana sin mayoría suficiente y no le queda otra que hacerle sitio. Me cuentan que ya tienen gente para el equipo, que han preguntando al incombustible Faro Lagoa y que el exedil no ha dicho que sí, pero tampoco que no... Ya fue imprescindible en su día para Sotelo, y con Nardo nunca se sabe...

Sotelo, como el turrón por Navidad

De puertas afuera suele balancearse en la cuerda de la indefinición, pero siempre tiene su foto al día para el cartel. “Se le nota que quiere repetir”, dicen quienes le conocen, y hacen cálculos sobre esa opción. Él apura plazos, mientas deja caer en cada nota algún eslogan electoral de amor patrio: “¡Con ayuda de los cangueses que quieren y sienten el orgullo de ser de Cangas, el PP de Cangas revertirá esta situación, como hizo en otras ocasiones... !”