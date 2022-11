Un incendio calcinó completamente un contenedor de basura en el centro de Bueu. El suceso ocurrió a primera hora de esta tarde y también se registraron daños en otro de los colectores contiguos.

La alarma saltó poco antes de las 16.00 horas en la Avenida Montero Ríos, a la altura de Pescadoira. Hasta el lugar se desplazaron Policía Local de Bueu y Bombeiros do Morrazo, que se encargaron de extinguir el fuego e intentar que no se propagase al resto de los contenedores. De momento se desconocen las causas del suceso y afortunadamente no hubo heridos.