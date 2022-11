Un náufrago en la playa de Banda do Río

Las personas que acudieron ayer a pasear por la playa de Banda do Río se encontraron con un animal poco habitual: un jabalí. El ejemplar estaba muerto y se dio aviso a la Concellería de Medio Ambiente para su retirada. Parece que el animal llegó hasta la céntrica playa escapando de alguna amenaza, pero acabó ahogado.

La marea suele dejar todo tipo de restos en las playas. A veces incluso los cuerpos de animales muertos, habitualmente delfines y otros cetáceos. Es más raro que lo que aparezca sea un jabalí, que tiene poco o nada de animal marino. Pero fue lo que se encontraron ayer algunos vecinos de Bueu que acudieron por la mañana a pasear por la céntrica playa de Banda do Río. “Un xabarín ao remollo”, decía uno con un punto de ironía y sorna.

El Concello de Bueu recibió el aviso alrededor de mediodía y tuvo que encargarse de su retirada, para lo que se puso en contacto con una empresa especializada en el tratamiento de animales muertos. No está claro cómo llegó el animal hasta la playa, aunque lo que parece evidente es que no vino a nado desde la isla de Ons. “Si llegó hasta la orilla del mar es porque se sintió acorralado por otro animal o por alguna circunstancia e intentó escapar”, explicaban ayer algunas personas después de que se corriese la voz de su aparición. Una huida que en todo caso no acabó bien para el jabalí porque acabó ahogándose. La incógnita es si su escapada lo llevó a la playa de Banda do Río, lo que significaría que atravesó parte del centro urbano de Bueu, o si el cuerpo llegó arrastrado desde otro lugar.

La Concellería de Medio Ambiente de Bueu tuvo que tramitar su retirada puesto que se trata de un residuo “sandach”: subproductos animales no destinados al consumo humano. Debido a que supone un riesgo sanitario desde el departamento municipal se pusieron en contacto con una empresa especializada para que se encargue de la retirada y tratamiento del jabalí. “Ya es el segundo jabalí del que nos hacemos cargo este año”, explica el edil de Medio Ambiente, Xosé Leal. El anterior no apareció en ninguna playa, sino en un vial al lado del monte en Ermelo. En lo que va de año desde el Concello también tuvieron que tramitar la retirada de otros animales muertos que podían suponer un riesgo para la salud publica, como delfines varados en la playa o caballos en zonas de monte.