La directiva de la Hermandad del Cristo Resucitado “pide disculpas a sus socios por no poder celebrar este año la misa funeral en memoria de los hermanos fallecidos y familiares”, prevista para hoy. Explican que el cura párroco de Cangas, Severo Lobato Iglesias, “dice que no somos aptos y además tenemos que pedirle perdón por algo que nosotros no hicimos”, en referencia a “lo que pasó el día 17 de abril, Domingo de Pascua, al finalizar la procesión”. “No fuimos nosotros, fue el pueblo. Por lo tanto nosotros, la Hermandad del Cristo Resucitado, no tenemos que pedir perdón a nadie, y menos a él”, concluyen en un comunicado que deriva de las desavenencias que se constatan en los últimos meses.