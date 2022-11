Costas rechaza tajantemente desafectar Ojea y plantea al Concello la concesión por 35 años

La desafectación de la explanada de Ojea que el Concello de Cangas persigue desde hace años y que en los últimos meses ha vuelto a demandar al Ministerio de Transición Ecológica, con el aval del pleno, es “inviable” a corto o medio plazo, según confirmó ayer el jefe del Servicio Provincial de Costas, Miguel García, a la alcaldesa y representantes políticos de la corporación con los que se reunió en el Concello. La alternativa que ofrece la Dirección General de la Costa y el Mar es una concesión sobre esa zona del dominio público marítimo terrestre por un período inicial de 35 años, prorrogable, que el Concello de Cangas debería solicitar con respaldo plenario, condición necesaria para abrir el expediente. Costas también elude intervenir en las antiguas naves industriales –incluida la de “Córdoba”, que corre serio riesgo de desplome– con el argumento de que su cometido no es “hacer obras”, y desde el gobierno local advierten de que están dispuestos a imponer multas coercitivas para tratar de impedir que la situación de peligro se perpetúe.

La visita de Miguel García al consistorio fue “estéril”, en palabras de los interlocutores. Además de la regidora, Victoria Portas, a la reunión asistieron el concejal de Urbanismo, Mariano Abalo (ACE), y los portavoces del PP y del PSOE, Rafael Soliño y Eugenio González. No asistieron representantes del BNG ni de Avante, por cuestiones de agenda, según apuntaron desde el consistorio. Para Abalo “quedó claramente de manifiesto que la Dirección General de la Costa y el Mar no está por la labor de la desafectación de Ojea”, como tampoco de la alameda de O Sinal, una situación jurídica por la que dejaría de pertenecer al dominio público y se convertiría en bien patrimonial del Concello , que podría, así, actuar en ese ámbito y desarrollarlo conforme a los planes municipales.

Con el expediente de desafectación “totalmente paralizado”, la única vía que se abre a la institución municipal es solicitar la concesión temporal, “una fórmula que debemos valorar y tratar de consensuar los grupos políticos”, señala Abalo, y anuncia que convocará una reunión proximamente para conocer la opinión de todos. Recuerda que ya había consenso en torno a la solicitud de desafectación, pero al quedar descartada por Costas habrá que retomar las conversaciones sobre la única opción que queda, reiteran desde el gobierno cangués, aunque avisan de que obligaría a iniciar la tramitación “desde cero”.

El Partido Popular también está abierto al diálogo, pero no “a seguir perdiendo el tiempo”, avisa el concejal Rafael Soliño, que salió de la reunión de ayer “muy decepcionado” por la negativa de Costas a la desafectación y a hacerse cargo de inmediato del arreglo de la nave que corre peligro de derrumbe y mantiene cerrado ese tramo del paseo marítimo desde antes del verano. “Es la reunión más inútil a la que he acudido en los últimos años”, protesta el edil popular, y lamenta que el jefe provincial de Costas no haya traído novedades sobre un asunto que preocupa a la corporación municipal y al conjunto de la ciudadanía: “para decirnos eso, sería suficiente con un whatsapp o un correo electrónico; al menos nos habríamos ahorrado todos el paseo”.

El portavoz del PSdeG-PSOE, Eugenio González, dice que no esperaba “novedades” sobre este asunto y que los problemas sobre la desafectación ya se conocían de antemano. También señala que Miguel García es el delegado territorial de Costas y que las decisiones de ese tipo se toman en la Dirección General, en Madrid, al tratarse de una competencia estatal. Con respecto a la situación de la nave que está vallada por peligro de derrumbe, el concejal socialista reconoce que la situación no es la idónea y confía en que sus responsables le den “algún tipo de solución”.

“Si no garantizan la seguridad, podremos multas”

La reunión entre representantes de Costas del Estado y del Concello de Cangas se celebró en dependencias de la Alcaldía –cerradas a fotógrafos, por instrucciones de los visitantes– y no hubo recorrido por la zona afectada, colindante con el consistorio. Mariano Abalo entiende que se prescindió de esa visita conjunta porque la situación de las naves y el cierre del paseo marítimo ya es conocida por el Servicio Provincial y porque desde el consistorio se le remitieron fotografías aéreas, realizadas con dron, para observarlas desde otras perspectivas que constatan el peligro de la situación. “Si Costas no actúa, el Concello intervendrá para garantizar la seguridad en ese ámbito”, anuncia el concejal de Urbanismo, y avisa que “si no dan pasos por la vía amistosa, habrá que recurrir a otras”, como sanciones y multas coercitivas. No obstante, los responsables municipales aguardan que los titulares de los terrenos actúen de acuerdo con sus competencias o hagan “propuestas para solucionarlo”, porque ese tramo del centro urbano no puede mantenerse en tales condiciones.