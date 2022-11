Accidente entre Nerga y Liméns

Un susto que acabó con un poste del tendido eléctrico en precario equilibrio. A primera hora de la mañana de ayer una conductora se salió de la vía en la carretera que une Nerga y Liméns e impactó contra un poste del alumbrado. Afortunadamente sin consecuencias graves y sin heridos.

El perro del hortelano y la alergia de algunos a las fotos

Lo de Costas del Estado con respecto a la explanada de Ojea es como lo del perro de hortelano, que no come ni deja comer. Por un lado se niega a revertir ese espacio al Concello de Cangas, pero tampoco quiere asumir el arreglo y adecentamiento de un lugar que es de su propiedad y responsabilidad. El argumento es que Costas no hace obras... Pues debe ser aquí porque en el resto del mundo mundial bien que hace paseos y proyectos similares. Y mejor no entrar en la alergia de algunos a las fotos. Para eso que renuncien a sus cargos.