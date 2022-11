Trabajadoras del SAF siguen la huelga y culpan a la empresa de los usuarios sin atender

Las trabajadoras del Servizo de Atención ao Fogar de Moaña completaron ayer su segunda jornada de huelga, con una concentración durante toda la mañana delante del Concello. Tienen previsto seguir el paro laboral, respaldados por la CIG, hasta que los sindicatos mayoritarios negocien otro acuerdo de convenio, pues aseguran que el que están cerca de firmar les discrimina con dos escalas salariales.

Tras las quejas de varias familias del centenar de usuarios que son atendidos por el SAF de Moaña, las trabajadoras reconocen que algunos mayores no recibieron atención y acusan a la empresa de no pactar con ellos los servicios mínimos y de no dar las instrucciones para los servicios básicos. También lamentan que la empresa concesionaria no comunicase el inicio de la huelga a las familias usuarias.