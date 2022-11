“El mural que presidía la Casa del Mar de Cangas es irrecuperable”, manifestaban ayer fuentes del departamento de Cultura del Concello de Cangas. Aseguran que los restos se guardan en cajas en el Auditorio Municipal, pero que llegó destrozado, por la forma en la que se procedió a retirarlo de la pared del edificio que se iba a derribar para construir a través del Plan E lo que hoy se conoce como el Centro Social de Cangas. En su momento, los partidos políticos acordaron mantener el mural, no por su valor artístico, pero sí por lo que suponía para la historia de Cangas. De hecho, en 2010 hubo un movimiento popular que fue el que hizo posible que no se derribara junto a la Casa del Mar. No obstante, su retirada fue muy defectuosa, sin seguir unos criterios claros de conservación. De hecho, la retirada del mismo fue sigilosa y los trabajos se tapaban con una lona.

Debido al estado de los restos, se considera que lo más conveniente sería encargar la confección de una copia del mural, si de verdad se quiere tener presente este emblema de Cangas. Por lo que respecta a los restos arqueológicos de O Facho, almacenados en el Auditorio Municipal de Cangas, se encuentran en una estancia de la que el Auditorio Municipal “Xosé Manuel Pazos” solo tiene una llave, pero que nunca se entra ni para hacer limpieza, la otra la tenía el arqueólogo que comenzó con las excavaciones de O Facho, José Suárez. El lugar donde se encuentran no es el más adecuado para su conservación, pero el Museo Provincial de Pontevedra tampoco dio pasos definitivos para quedarse con las piezas, a pesar de que dijo que lo haría. En el año 2008, el gobierno de Cangas perdió una subvención para construir el aula de interpretación de O Facho en la que sí tendrían cabida los muchos restos que hay almacenados en los bajos del Auditorio, con cerca de setenta aras. Comentan que alguna de ellas vinieron a buscarlas en un camión especial del Museo Provincial de Pontevedra para su exposición. Pero tampoco nadie sabe si éstas regresaron. El Auditorio no reúne las condiciones de seguridad ni económicas para montar una exposición permanente o provisional con las piezas que no fueron trasladadas a Pontevedra. Después, varios cruceiros del municipio de Cangas se encuentran en otra estancia del Auditorio que permanece totalmente cerrada desde que se jubiló el director de la Casa de Cultura, Camilo Camaño. Tampoco hay ningún tipo de presión para que se recupere este patrimonio.