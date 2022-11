El gobierno califica de operación de castigo de la Xunta eliminar la vía exterior de sus presupuestos

Sigue sin entenderse que la circunvalación de Cangas no aparezca en los presupuestos de la Xunta de Galicia que presentó el gobierno autonómico. El primer teniente de alcalde del municipio, Mariano Abalo, se trata de una operación sistemática de castigo del PP en la Xunta y que su argumento para negarla es “falaz y absurdo”. Desde la Consellería de Infraestruturas, que dirige Ethel Vázquez, hace tiempo se mantiene que mientras el Concello de Cangas no se aclare con el trazado, no se podía llevar la obra a cabo, a pesar de que ya hay realizado un proyecto constructivo, que aprobó la Xunta de Galicia. También menciona que el trazado está aprobado en las Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico vigentes todavía, que para nada fueron modificadas y que los cambios que se planearon figuraban en el borrador de un documento que no fue aprobado en ningún sitio.

Mantiene Mariano Abalo que si la Xunta no incluye esta obra en sus presupuestos es porque el gobierno de Alfonso Rueda no mostró voluntad política alguna para sacar esta obra que cada verano se demuestra su necesidad imperiosa de sacarla adelante. Manifiesta el primer teniente de alcalde que la Xunta es la que tiene capacidad para adjudicar la obra. “Tiene la vía libre, si no hace la obra es porque no quiere. Les compete a ella. Todos estamos reclamando actuaciones a la Xunta, que después se pasa todo por el forro”. El grupo municipal socialista ya presentó alegaciones para que se incluyera esta obra en los presupuestos de la Xunta. Abalo recuerda la visita que él y el fallecido alcalde Xosé Manuel Pazos realizaron a Santiago de Compostela para entrevistarse con Ethel Vázquez, donde el Pazos dejó claro que por el gobierno local, las obras podían comenzar mañana. El departamento de Infraestruturas e Mobilidade sí reconoce que el proyecto de construcción de la variante de Cangas, tramo PO-551-avenida de Marín, desarrolla el tramo priorizado por el Concello de Cangas a principios de 2015, que es el comprendido entre las glorietas 1 y 2 del trazado sometido a información pública en 2012, así como la conexión con la avenida de Marín. Aunque el coste inicial previsto para al ejecución de esta ora era de 2,3 millones de euros, finalmente el presupuesto del proyecto constructivo de la primera fase superaba los 6,6 millones de euros La razón de este incremento se debe a que el estudio geotécnico del proyecto identificó que de la mayor parte del terreno por el que discurre el trazado está saturado de agua, por lo que hay que hacer grandes saneamientos y cimentaciones especiales para las estructuras. También existe un acuerdo plenario para que se mantenga el trazado fijado en las Normas Subsidiarias de Planeamiento. La segunda parte del Plan de Concellos para obras de 2023 Está abierto el plazo para que los concellos presenten las obras que se van a incluir en el Plan Concellos 2023. Hay que señalar que aunque la Diputación de Pontevedra sacó bianual este plan, Cangas solo aprobó, a través de su junta de gobierno, las obras para 2022. De nuevo, el primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo cree que se puede llegar a un consenso con los grupos políticos que están en la oposición y que suman muchos más concejales que un gobierno que solo tiene cuatro ediles de 21. Afirma edil que en las prioridades están obras que la oposición también mencionó en su momento, como el Estadio Municipal de Verín, saneamientos en Nerga y la propia piscina municipal, aunque la financiación de esta última obra se trata de conseguir por otro lado. Pero también está claro que si el gobierno logró aprobar los proyectos del Plan Concellos para 2022 en una junta de gobierno, la oposición podría pensar que podría volver a repetir la misma operación, por lo que es probable que PSE, PP, BNG y Avante no se presenten a las reuniones que tiene pensado convocar Mariano Abalo.