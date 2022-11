Una espesa niebla en la ría de Vigo.

Es una estampa de postal. La niebla cubría toda la ría y solo dejaba ver a un pequeño barco pesquero que se suponía regresaba de faenar. Son de esos días en los que los extraños seres, ocultos en la niebla, dibujan escenas que no se olvidan.

Esos políticos que no quieren fotos

Que están por no querer en las fotografías. Esos cargos políticos que lo quieren ser, pero que después no quieren que se les saque fotografías, como esas estrellas del papel couché o esos presuntos delincuentes que acuden a los juzgados a declarar, que se tapan sus rostros para que no se les reconozca. El jefe provincial de Costas da órdenes a los alcaldes, alcaldesas y concejales de los concellos que visita que no quiere fotografía. Es algo inconcebible en este país. Pretende gozar de un salario político pero sin que sea reconocido. Como dijimos en alguna otra ocasión, los cargos públicos no hacen tratos en una gasolinera, sino en un centro público. ¡Esa manera de mandar! que pertenece a otra época, a una de las más oscuras.

Carmela Silva se acordó de Hugo Fandiño

El ex concejal del PSOE de Cangas y ex secretario xeral de la agrupación socialista de la localidad, Hugo Fandiño, recibió las felicitaciones de la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva. Fue ella la que recodó en el acto de inauguración del vial de O Viso el trabajo que había realizado el citado ex edil para poner a los vecinos de acuerdo para ceder los terrenos.