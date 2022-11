Las bateas de Bueu y Combarro, las únicas que permanecen cerradas en Galicia

El mes de noviembre está recién comenzado y se acercan las fechas clave para la mayoría de los oficios del mar, que tienen en la campaña navideña uno de los momentos claves del año. Es el caso del sector de la acuicultura y del mejillón. Ahora mismo la inmensa mayoría de las bateas de Galicia están abiertas y los productores están colocando su producto en el mercado. La excepción, como casi siempre, está en la misma zona: la ría de Pontevedra. Los tres polígonos mejilloneros de Bueu y los tres de Combarro (denominados como Portonovo) son los únicos que están cerrados. Pese a ello fuentes del sector confían en que la situación pueda revertirse en breve. Las analíticas del Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño (Intecmar) llevan semanas constatando una drástica reducción en la concentración de toxina. “Si no hay nada raro, deberíamos estar abiertos en poco tiempo”, explican algunos bateeiros de Bueu.

En aguas bueuesas hay tres zonas de producción, que en conjunto suman unas 150 bateas. El cierre de los polígonos se prolonga desde el mes de junio y está a punto de cumplir cuatro meses y medio. Este año, a diferencia de ejercicios anteriores, no hubo siquiera una tregua durante el verano. Habitualmente entre julio y agosto la toxina ofrece un respiro y permite trabajar a los productores. “Esta vez la apertura fue antes, entre finales de mayo y hasta justo antes de San Juan. No nos sirvió de mucho porque había muchas fábricas cerradas y no se vendió una gran cantidad de producto”, explican algunos de los profesionales del puerto de Bueu. Antes de esa apertura llevaban cerrados desde finales del mes de marzo, coincidiendo con el afloramiento de primavera.

La apertura en el verano fue completamente imposible. Hasta hace unas semanas los resultados de las analíticas del Intecmar arrojaban índices en el entorno de 1.000, cuando el máximo autorizado no puede superar la barrera de 160. Ahora mismo esa situación ha cambiado y los resultados se encuentran ya a las puertas de una próxima apertura. “Es difícil predecirlo, pero lo normal es que antes de acabar el mes podamos estar trabajando”, insisten.

A favor de esa previsión juega el hecho de las bateas de los dos polígonos situados en la cercana ría de Aldán, los Cangas A y B, están abiertos desde finales del mes de octubre. Habitualmente el comportamiento de las toxinas en estas zonas suele ser similar, por lo que desde Bueu confían en una pronta reapertura.

Desde el sector aseguran que las bateas de la localidad cuentan con abundante producción, más aún después de permanecer cerradas durante el verano. Aunque resulte paradójico, el hecho de ser las únicas zonas que permanecen cerradas en Galicia puede ser una ventaja si la apertura no se demora mucho más. En ese momento los productores de Bueu y Combarro deberían tener pocos problemas para colocar su mercancía en el mercado. “Lo normal es que en las primeras semanas se destine en su mayoría a la industria y a medida que nos acerquemos a las navidades ira ganando peso el mercado de fresco”, apuntan.

El sector mejillonero de O Morrazo cerró en 2021 un año de récord, el mejor desde que existen registros. Así lo corroboran las cifras del balance de la Consellería do Mar y la plataforma Pesca de Galicia. Las descargas conjuntas en los puertos de Moaña, Aldán y Bueu superaron 44 millones de kilos y el volumen de negocio rozó los 30 millones de euros. Unos números que superan ampliamente a los de 2020, que en líneas generales ya había sido un buen año con 32,5 millones de kilos y más de 16 millones de euros de facturación.