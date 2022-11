La alcaldesa asegura que la propuesta de PAC de la Gerencia “no son urgencias”

La propuesta que el gerente del Área Sanitaria de Vigo, Javier Puente, está valorando para el inminente el regreso de las urgencias al centro de salud de la Casa do Mar de Moaña, no ha cuajado bien políticamente, como ya se esperaba. La alcaldesa de Moaña, Leticia Santos (BNG), asegura que ese Punto de Atención Continuada (PAC) que se plantea no son urgencias. La propuesta, según las fuentes consultadas y a la espera de confirmación oficial, sería un PAC diario solo hasta las 22:00 horas y sin fines de semana, por lo que las urgencias de las noches y los sábados y domingos,seguirían centralizadas en el centro de salud de Cangas, como están desde la pandemia del COVID. Antes de la pandemia, Moaña tenía un PAC de 15:00 a 08:00 horas y los fines de semanas las 24 horas. Visto así, la propuesta implica un recorte muy grande.

