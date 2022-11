La Xunta sigue con la notificación de sanciones de Moaña por vulnerar la normativa del COVID

El Diario Oficial de Galicia (DOG) sigue publicando anuncios de la Vicepresidencia de la Xunta notificando resoluciones de expedientes de sanción del Concello de Moaña por incumplimiento de las medidas de prevención en materia sanitaria a raíz de la pandemia del COVID. La última de estas notificaciones fue en octubre, por una resolución del 21 de septiembre, en la que figura una sanción de 100 euros por no utilizar mascarilla obligatoria y no encontrarse, de forma justificada, en ninguna de las excepciones a dicha obligación. El anuncio se realiza al no haber sido posible la notificación a la persona interesada, que tiene 10 días de plazo para tener acceso al texto íntegro en el Concello, de lo contrario se da por notificada a todos los efectos. Pone fin a la vía administrtiva y contra ella solo cabe recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado.

Desde el mes de julio de 2021 se publicaron en el DOG hasta 13 resoluciones de Vicepresidencia en este sentido, con 50 sanciones de 100 euros por no utilizar la mascarilla obligatoria; una de 200 por incumplir la prohibición de que en los locales de hostelería se sirvan bebidas y/o alimentos para su consumo local, cuando solo se permitía la entrega a domicilio para su recogida en el local y consumo en domicilio; así como otras 20 por 80 euros por no uso de la mascarilla. También figura una resolución con dos sanciones de 300 euros por incumplimiento de la prohibición del consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública. Por otra parte, en cuanto a los contagios, los positivos que se registran siguen siendo bajos. Cangas aparece con 12 casos positivos en el acumulado a 14 días y entre 1-9 en los últimos 7 días; Moaña figura entre 1 y 9 en el acumulado a 14 días y menos de 10 casos en los últimos siete; mismas cifras que en Bueu.