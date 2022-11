Personal del PAC de Cangas reclama seguridad ante la sucesión de agresiones en el centro

La reyerta de cuatro personas el pasado fin de semana en el Punto de Atención Continuada (PAC) de Cangas y la agresión a un técnico de emergencias en la madrugada del martes en el mismo lugar, pone en alerta a los sanitarios del centro de salud. El jefe de sección del mismo, Benigno Villoch, señala que el personal médico trabaja intimidado y, sobre todo, con la inquietud de lo que va a encontrarse la madrugada del viernes, la del sábado o la de un festivo. Lamenta que haya que pedir seguridad para un centro donde la máxima prioridad es atender a los que llegan con alguna dolencia. No cree que sea la solución adecuada, pero al final es la que se demanda para que todo el personal, tanto el médico como los celadores, puedan trabajar tranquilos, sin temer a que venga alguien bajo los efectos de las drogas o del alcohol a agredirlos.

Benigno Villoch manifiesta que Cangas está volviendo a la movida de hace 20 años, que ahora no es la heroína la droga que corre por las calles, sino la cocaína y en edades más tempranas. Afirma que hay jóvenes de 15, 16 y 17 años que llegan al PAC borrachos, drogados y después de haber tenido una bronca. Lamenta que algunos jóvenes entiendan que esa es la manera de divertirse, cuando están estropeando su vida. También se queja de que nadie se pregunte de dónde salen las bebidas alcohólicas, que no se sirven en los pubs ni en las discotecas, sino que se compran en los supermercados. “Después del alcohol vienen las drogas, las pastillas y las peleas en las calles, que se trasladan al PAC o centro de salud de Cangas.

También influye en que se vean actitudes violentas en el centro de salud el hecho de que el mismo esté situado en el centro de las calles de la movida. El enfrentamiento que se produce en las calles continúa después en el centro de salud, porque los agredidos son perseguidos o hay quien se quiere tomar temprana revancha.

Tras la paliza al técnico de la ambulancia de la noche de Halloween el comité de empresa, del sindicato CIG, reclama que todas las agresiones al personal sanitario sean consideradas de oficio como un atentado contra la autoridad. Y es que el personal de los vehículos de emergencias considera que está “indefenso” ante la “casi impunidad” de sus agresores”. A esta exigencia se suma también el presidente de la asociación profesional TES Galicia, José Antonio Bello. “Al estar subcontratados no tenemos la consideración de autoridad, aunque las sentencias al respecto, la última en Cantabria, si acaban por reconocer que estas agresiones son un atentado”.

TES Galicia llama la atención sobre el alarmante incremento de agresiones y palizas a técnicos de las ambulancias. “Desde septiembre sufrimos siete ya denunciadas en Galicia: la de Cangas, una en Rianxo, otra en Pontevedra, dos en A Coruña y dos en Santiago”. Concluye, Bello, lamentando que “a la gente le sale muy barato agredirnos y lo sabe, porque esos ataques no los hacen a la Policía”.

La CIG, tras mostrar su condena a la agresión producida a las 6.30 horas de la madrugada por parte de tres jóvenes –dos chicos y una chica– de Bueu, criticó también la actuación de la Guardia Civil “por no realizar detenciones”.

El agredido, que ya presentó la pertinente denuncia, fue golpeado en el costado, las extremidades y la cabeza cuando intentaba mediar porque un joven exigía ser atendido de primero en el PAC. Los sanitarios estaban parapetados en esos momentos dentro del centro de salud ante las amenazas del joven. Fueron ellos los que requirieron la presencia de la Guardia Civil. “Este tipo de incidentes se resuelven siempre con multas o sanciones leves, pues este personal no tiene contrato con la administración”, se queja la CIG.

La central sindical reclama la adopción de medidas de seguridad para asegurar en Cangas la asistencia sin peligro. Recuerda el número reducido del personal del PAC en horario nocturno. Demanda que el Sergas ponga los servicios jurídicos necesarios a disposición de las trabajadoras del PAC y del técnico del 061 herido.

Portas: “La paliza en el PAC no puede volver a repetirse”

La alcaldesa de Cangas, Victoria Portas, salió ayer en apoyo al personal del 061 en la villa y condenó rotundamente la agresión que un técnico de emergencias sufrió durante la noche de Halloween. “Es una situación que no puede volver a repetirse”, señaló para asegurar que respalda al personal de Urgencias en su exigencia de que el Sergas les dote de medios de seguridad “por lo menos durante las noches de la movida”. La regidora aseguró que contactará con el cuartel de la Guardia Civil “para conocer el protocolo seguido ante las quejas de que no se detuvo a los agresores. Si es necesario cambiar el protocolo debe hacerse. No puede ser que los agresores de un sanitario puedan seguir de marcha por Cangas”, lamentó. Portas considera una realidad palpable “el repunte de peleas durante las noches de fiesta en la villa”, algo que desde la asociación de profesionales de emergencias atribuyen a unos jóvenes “cada vez más irascibles y que exigen siempre una atención inmediata. Los insultos en las llamadas para pedir una ambulancia se multiplican los fines de semana”, concluyen.