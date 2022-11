Misa de Difuntos sin perdón

El párroco de Cangas, Severo Lobato, no subió al púlpito a dar su sermón en la misa de tarde del Día de Difuntos, ni dio la espalda a los fieles durante la ceremonia. Pero tampoco habló del conflicto que mantiene con las cofradías de Semana Santa. Enfocó su elocución en sufragar el perdón de las almas del Purgatorio.

Las campanas de la ex colegiata tañían con fuerza para llamar a misa de Difuntos. Ahora recordaba todo el conflicto que hubo por el ruido que provocaba este sonido del que se quejaron hace unos años fieles y ateos. Cuando las campanas empezaron a tañir ya los feligreses poblaban los bancos de la fría ex colegiata y en el atrio apenas quedaba nadie soportando la primera tarde de verdadero frío otoñal. Cuando faltaban dos minutos para las 19.30 horas, el sacristán bajó del campanario con una escalera que dejó arrimada a la puerta y comenzó a encender los grandes cirios que rodeaba a un Cristo crucificado que estaban en medio del templo. La presencia de medios de comunicación corrió de unos bancos a otros y los murmullos de las oraciones se convirtieron en comentarios en voz baja. No había ni rastro de personas significativas de las 5 cofradías de Semana Santa que tiene Cangas. Al lado derecho de la puerta principal, un papel en un tablón dejaba constancia del donativo que juntó la parroquia para la restauración del altar mayor: 40.014,11 euros; Subvención del Arzobispado, 5. 400 euros. Después, durante la misa, el párroco habría de recordar que Cangas había colaborado este año mucho y bien con las misiones.

El sacerdote no habló en el sermón para nada del conflicto que en torno a él vive Cangas. Tampoco se esperaba que lo hiciese mucho. Estaba en alerta de que había presencia periodística. Así que focalizó su homilía en el perdón, pero en el de los hombres y mujeres que están en el Purgatorio, a los que había que rezar para que logran alcanzar la paz eterna. Había que pedir perdón para las ánimas del Purgatorio, no para la Cofradía del Cristo Resucitado, a la que no perdona y dejó sin misa de Difuntos porque consideraba que no la merecía. Una mujer se indispuso en medio de su homilía y tuvo que ser acostada en un banco para recuperar el aliento. Algunos móviles sonaba con indiscreción y la eucaristía finalizó sin llamamientos a la concordia, que se esperan.