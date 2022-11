Los cangueses miran indiferentes como retiran las cabinas telefónicas de la villa

Bajo la indiferente mirada de los cangueses, una empresa contratada por Telefónica de España SAU procedía ayer a la retirada de las cabinas telefónicas de Cangas. Se trabajaba a un ritmo frenético y prácticamente en un abrir y cerrar de ojos desaparecían del paisaje urbano las cabinas. Nos comentaban los operarios que había otras empresas interesadas en comprar este desguace y que Telefónica temía el instante de que profesionales de la chatarra se hicieran sin más con lo poco que quedaba de estas cabinas, que hacía muchos años que no funcionaba y que tenía, al menos en Cangas, una función muy distinta a aquella con la que nacieron.

Algunas cabinas aguantaban de pura casualidad. Permanecía la estructura en las viejas cabinas, aquellas que popularizó la película de Mercero protagonizada por José Luis López Vázquez “La Cabina”. Son las que están situadas en O Forte, Unidad de Actuación a Drogodependientes (UAD) y en la calle Santiago, cerca de la estatua del Apóstol, en el entorno de la ex colegiata de Cangas. Hay que recordar que el gobierno local no se acogió a la posibilidad que ofrecía Telefónica de indultar a alguna. El actual ejecutivo local no quería vestigios de este tipo, que no gustaba su diseño ni los materiales empleados, que para nada encajaban, además, en el casco histórico de Cangas.

Telefónica retirará a lo largo de estos días 9 cabinas a petición del propio Concello de Cangas. Están situadas en la rúa Santiago, avenida de Ourense, avenida de Montero Ríos, rúa Eugenio Sequeiros y Méndez Núñez, junto al Centro de Salud, en la avenida Montero Ríos y en Aldán.

Todas ellas fueron objeto de actos vandálicos, incluso cuando eran necesarias y aún Telefónica realizaba campañas de propaganda par luchar contra los mismos. Quién no recuerda ese anuncio televisivo de una persona desesperada que salía de su casa a toda velocidad para pedir ayuda y cuando alcanzaba la cabina se encontraba con que el teléfono estaba sin cable. El fin de las cabinas es el fin de una era, de la que parece que nadie quiere guardar ni una muestra. ¡Y de cuántas nos salvaron!